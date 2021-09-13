Google Pixel 6 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘nun, Google tarafından geliştirilen yeni Tensor çipine sahip olduğu resmi olarak onaylandı. Şirketin, Pixel 6 serisi amiral gemisi telefonlarını Ekim ayında duyurması bekleniyor. Lansman öncesinde Pixel 6 Pro, Geekbench kıyaslama sitesinde göründü.

Pixel 6 Pro’nun Geekbench listesi, Tensor işlemcinin üç kümeli bir CPU yapılandırmasına sahip olduğunu ortaya koyuyor. 2.84GHz’de çalışan iki CPU çekirdeğine, 2.25GHz’de çalışan iki CPU çekirdeğine ve 1.80GHz’de çalışan dört CPU çekirdeğine sahip.

Raporlar, bunların sırasıyla Cortex-X1, Cortex-A78 ve Cortex-A55 olabileceğini iddia ediyor. Geçen ay, Tensor işlemcinin Whitechapel olarak kodlanan, piyasaya sürülmemiş 5nm Samsung Exynos 9855 işlemci olabileceği söylenmişti. Geçmişte Tensor çipinin aynı kod adına sahip olduğunu iddia eden birkaç rapor da var.

Geekbench listesine geri dönersek, Tensor işlemcili Pixel 6 Pro’nun amiral gemisi performansı sunması bekleniyor. Cihaz 12 GB RAM ile donatılmış ve son Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Pixel 6 Pro, bu işlemciyle tek çekirdekli testte 881, çok çekirdekli testte 2938 puan kaydetti.

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