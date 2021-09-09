Google Pixel 6’nın Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Google, Android 12 ile desteklenecek olan telefonu Google Pixel 6 serisini çok yakında satışa sunacak. Resmi lansmandan önce telefonun kısa bir videsou yayınlandı ve telefonun tasarımını gözler önüne serdi.

“For All You Are” sloganını taşıyan 30 saniyelik video, telefonun tasarımını ilk kez gösteriyor. Video, yeni Android 12 kullanıcı arayüzü öğelerini vurguluyor. İzleyicilere “Ya akıllı telefonlar sadece akıllı olmasaydı?” diye soruyor ve “Telefonunuz sizi kim olduğunuzu görürse?” diye ekliyor.

Google telefonun ekranını göstermiyor ancak video cihazın alt çerçevesinin diğer üç tarafa göre biraz daha kalın olduğunu gösteriyor. Akıllı telefonun işlenmiş bir tasarım yerine canlı modeli ilk kez gösteriliyor.

Şirket, Pixel 6 serisinin üç yönünü vurguluyor – Öğrenme, Gelişme ve Uyum. Google’ın özel çipini sergiliyor ve Android 12’nin Material You tasarımına ve Dynamic Color tema desteğine de ışık tutuyor.

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro‘nun resmi olarak 2021 sonbaharında piyasaya sürüleceğini ve satın alınabileceğini yineliyor, ancak kesin tarih açıklanmadı. Raporlara inanılırsa, telefonlar 28 Ekim’den itibaren satışa çıkabilir.

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