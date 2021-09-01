Google Pixel 6, 23W Kablosuz Şarj Desteğine Sahip Olabilir

Google, özellikle tüketicilerin gerçekten istediği yeni özellikler söz konusu olduğunda, pek de yenilikçi olmadı. Hızlı şarj mükemmel bir örnekti. İnanılmaz hızlarda şarj olan çok sayıda telefon (orta sınıf modeller dahil) var, bazıları kablolu şarj için 120W’a ve kablosuz şarj için 67W’a kadar çıkıyor.

Google ise hem amiral gemileri hem de orta sınıf telefonları için kablolu şarjda 18W ve kablosuz şarj için 12W ile sınırlı kaldı! Şimdi ise Pixel 6 serisi için iyi haberler var.

Pixel 6 serisi, Google’ın en iyi Pixel telefonu olacak şekilde tasarlanıyor. Dikkatleri üzerine çekecek sıra dışı bir tasarım ve Samsung ile ortaklaşa yapılan özel bir yonga seti ile dört gözle beklenecek çok şey vaat ediyor.

Google’ın Pixel 6 serisinin yanında yeni bir kablosuz şarj standı duyurması bekleniyor. Telefonların piyasaya sürülmesinden önce bu kablosuz şarj standını desteklemesi bekleniyor.

Adından yola çıkarak, yeni Pixel standının 23W’a kadar çıkış yapabileceği, bu da Pixel 6 telefonlarından birinin veya her ikisinin bu güç değerinde şarj olacağı anlamına geliyor. Bu, Pixel 5‘in 12W’lık şarj hızına bakılırsa önemli bir adım diyebiliriz.

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