Google Pixel 6 Serisi, 13 Eylül’de Tanıtılabilir!

Bu ayın başlarında Google, yenilenmiş bir tasarım ve Tensor yonga seti ile gelecek olan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro amiral gemisi Pixel serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Ancak şirket, bu akıllı telefonların lansman tarihini henüz açıklamadı.

Resmi lansman tarihi hala bilinmemekle birlikte yeni bir rapor, Google’ın Pixel 6 serisi akıllı telefonları 13 Eylül’de piyasaya sürebileceğini iddia ediyor. Bu, Apple’ın iPhone 13 serisi telefonları resmi hale gelmesinden bir gün önce gerçekleşecek.

Şimdiye kadar Google, tüm özellik sayfası paylaşılmamış olsa da akıllı telefonlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları açıkladı. Pixel 6, 90 Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç Full HD+ ekrana sahipken, Pro modelinde 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç QHD+ ekran bulunuyor.

Standart model arkada çift kamera kurulumuna sahipken, Pixel 6 Pro üçlü kamera kurulumuna sahip – geniş açılı lens, ultra geniş açılı lens ve 4x telefoto lens. Bu sefer, yonga setinin fotoğraf özelliģine odaklandığı ve yapay zeka ve makine öğrenimi kullandığı söylendiği için fotoğraf performansı listelerin zirvesine çıkabilir.

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