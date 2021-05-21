Google Pixel 6’nın Yeni Bilgileri Ortaya Çıktı!

Bilindiği üzere Google şu sıralar geçtiğimiz hafta düzenlediği konferansında gün yüzüne çıkardığı yeni Android 12 sürümü ile uğraşıyor gibi gözükse de şirket yeni akıllı telefon serisinin üzerinde de çalışmalarına devam ediyor. Pixel 6 serisi olarak sunulması beklenen yeni serinin Pro modelinin geçtiğimiz hafta ilk görselleri sızdırılmıştı. Bugün ise yeni serinin normal versiyonunun diğer detayları ortaya çıktı.

Yenilenmiş bir tasarıma sahip olan serinin, normal versiyonu olan Pixel 6‘nın bazı görselleri ortaya çıktı. Yeni sızdırılan bu görselller ile cihazın geçtiğimiz hafta Pro modeline oldukça benzer bir tasarıma sahip şekilde geliyor. Cihazın tasarımına detaylı baktığımızda ön tarafında ilk olarak delikli bir çentik yapısı göze çarpıyor. Cihazın arka tarafında ise iki adet mercek görülüyor. Şuan için bu merceklerin detayı bilinmiyor.





Bugün sızan bu görseller telefonun normal versiyonu Pro modeline göre biraz daha kalın bir çerçeve yapısına sahip. Ayrıca arka kameralar bir mikrofon ile birleştirilmiş olabilir. Pixel 6‘nın sağ tarafında açma / kapama tuşları ve ses seviyesi düğmesi bulunuyor. Cihazın SIM kart yuvası ise sol tarafında yer alıyor.





Telefonun alt tarafında bir hoparlör ızgarası ve 3.5 mm kulaklık girişi olması tahmin ediliyor. USB-C bağlantısı ile gelecek olan yeni serinin, Stereo hoparlöre sahip. Bununla birlikte yeni Pixel 6, 8.9 mm kalınlığında (kamera çıkıntısıyla 11.8 mm) ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Android 12 ile beraber çalışması beklenen bu yeni serinin, önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.