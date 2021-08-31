Google Pixel Reklamında Apple’ı Trolledi!

Pixel 5A oldukça iyi bir Google telefonu. Bu konuyla ilgili olarak pek çok kişinin isteğini kendine has bir tarzda ve yapıda inceleyebilir ve ön plana çıkarabilirsiniz. Bu konuda kendine has bir kulaklık jakı yapısı sunan marka, içeriklerindeki göndermelerle de günümüzde ilgi çekiyor diyebiliriz. Google bu konuda gerçekten farklı bir yapıda ilerlemek istemiş ve cihazın kalitesini herkesin bilmesini istemiş. Bu yüzden de 3.5 mm yapısıyla ilgili olurak Apple ile trolleme yarışına girmiş.

Marka tarafından yapılan reklamın her saniyesi Apple vibe’ı içeriyor diyebiliriz. Pixel bu konuda biraz Apple göndermesi yaptığı için de reklam oldukça eğlenceli bir parodi gibi görünüyor. Bakalım yeni süreçlerdeki reklamlarla ilgili seçimler ve çalışmalar nasıl karşımıza çıkacak ve ne şekilde bir tutku bu konuda ilerlemiş olacak. Bireysel olarak baktığımız zaman markaların her daim büyüdüğünü ve ön plana çıkarılan seçeneklerde bizlere sunum yaptığını söyleyebiliriz.

Pixel 5A nasıl bir telefon?

Bu konuda herkesin merak ettiği konuların arasında yeni bir denge ve fırsat bulunuyor. Biz de bu konuda tamamen hızlı ve etkili bir ilerlemenin yer aldığından bahsedebiliriz. Güzel ve hızlı dokunuşlarla bu telefonun inceliklerinden bahsetmek hepimizin arayışlarına net bir cevap yaratıyor ve bu alanda da farklı bir kullanım fırsatına erişmiş oluyoruz. Biliyorsunuz bireysel olarak daha fazlasını, daha etkilisini ve ön plana çıkarılan seçimlerin daha yoğunlarına göz atmış oluyoruz. Geleneksel olarak daha güçlü bir kullanıma dokunmak istiyorsanız bu fırsatları da yakından takip etmeniz gerekecektir. İşte söz konusu o reklam: