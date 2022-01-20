Google, Android oyunlarını Windows’a getiriyor

Android oyunları emülatörler aracılığıyla PC’de oynanabilirken, Windows son sürümünün yerel Android uygulamaları desteği içerdiği duyuruldu. Şimdi ise Google, Windows için bazı Android oyunları yayınladı.

Zaten Android oyunlarını Aralık 2021’de Windows’a geri getireceğini açıklamıştı. Şirket, bu oyunları Windows 11’in Play Oyunlar uygulaması aracılığıyla taşıyacaktı. Bir rapora göre, şu anda yalnızca çok sınırlı bir beta sürümünde olmasına rağmen, bu özellik nihayet kullanıma çıkıyor.

Google, Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration ve Three Kingdoms Tactics dahil olmak üzere dünyanın en popüler mobil oyunlarından bazılarının piyasaya çıkacağını duyurmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

Ayrıca, bu oyunlar, başarıların yanı sıra kullanıcının ilerlemelerini PC, akıllı telefonlar ve Chrome OS gibi tüm cihazlarınız arasında senkronize edebileceği ilerlemeyi depolamak için Play Oyunlar bulutunu kullanıyor.

Ne yazık ki, normal uygulamalar şu anda beta sürümünde mevcut değil. Ancak kullanıcılar bunları Amazon App Store’dan indirebilir. Şirket, bir beta kaydı ve bir geliştirici sitesi bile başlattı. Yani ilgilenenler için, sisteminiz için minimum gereksinimler şunlar:

Windows 10 (v2004)

Katı hal sürücüsü (SSD)

Oyun sınıfı GPU

8 mantıksal CPU çekirdeği

8 GB RAM

20 GB kullanılabilir depolama alanı

Windows yönetici hesabı

Donanım sanallaştırması açık olmalıdır

Uyumlu PC cihazı ve konfigürasyonu