Google, Android Telefonlar İçin Yeni Özelliklerini Açıkladı!

MWC’nin (Mobil Dünya Kongresi) 2023 etkinliği İspanya’nın Barselona kentinde devam ediyor. Bazı şirketler, ticaret fuarı bugün resmi olarak başlamadan önce büyük duyurularını çoktan yaptılar. Diğerleri ise ürünlerini yeni duyurmaya başladı. Google da, Android ve Wear OS’ye gelen 9 yeni özelliği demin paylaştı.

Bu özelliklerin neredeyse tamamı, kullanıcıların yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanıyor. Üretkenlik, erişilebilirlik ve özelleştirmeye dair birçok detayı da beraberinde getiriyorlar. Gelin daha derine inelim.

Android ve Wear OS için Açıklanan 9 Yeni Özellik

Google Keep Note Widgeti

Adından da anlaşılacağı gibi, Keep uygulaması nihayet kullanıcıların Android cihazlarının ana ekranına istedikleri notlardan oluşan bir widget eklemelerine izin verecek. Widget hatırlatıcıları, arka plan renklerini ve resimleri görüntülüyor. Kullanıcılar artık yapılacaklar listelerini doğrudan ana ekranlarından kontrol edebilecek.

Google Keep Wear İşletim Sistemi Kısayolu

Wear OS 3 kullanıcıları artık yeni bir kısayol aracılığıyla doğrudan saat yüzlerinden Keep notları oluşturabilecek. Tek yapmaları gereken kısayola dokunmak ve ses (varsayılan) veya klavye girişi kullanarak bir not oluşturmak.

Google Drive Açıklama Ekleme

Kullanıcılar nihayet Android için Google Drive uygulamasında parmaklarını veya ekran kalemini kullanarak PDF’lere yerel olarak açıklama ekleyebilecek. İşaretleyici, kalem, vurgulayıcı, silgi, geri alma ve yeniden yapma gibi farklı araçları kullanabileceksiniz. Ayrıca ek açıklamaları gösterebilir veya gizleyebilir ve açıklamalı belgelerin yeni bir kopyasını kaydedebilirsiniz.

Google Meet’te Gürültü Önleme

Google Meet, belirli Android cihazlarda gürültü engellemeyi zaten destekliyor. Fakat Google, özelliğin artık daha fazla cihaz için kullanılabileceğini söylüyor. Böylece, kullanıcıların aramalar sırasında arka plandaki dikkat dağıtıcı seslerden endişe etmelerine gerek kalmayacak.

Chrome’da İçerik Boyutu Artırma

Kullanıcılar artık yakınlaştırma hareketini kullanarak Android için Chrome’daki içeriğin (metin, resimler, videolar ve etkileşimli kontroller) boyutunu kolayca %300’e kadar artırabilecek. Kullanıcılar, her seferinde değiştirmek zorunda kalmamak için kendi varsayılan boyutlarını da ayarlayabilecekler.

Wear OS’de Yeni Ses ve Görüntü Modları

Wear OS 3 kullanıcıları, erişilebilirliği iyileştirmek için yeni ses ve görüntü modlarına sahip olacak. Tek ses modu, bölünmüş sesin neden olduğu yönelim bozukluğunu sınırlamaya yardımcı olurken, renk düzeltme ve gri tonlama modları göz yorgunluğunu gidermeyi amaçlıyor.

ChromeOS’ta Hızlı Eşleştirme

Fast Pair, Chrome OS’ye geliyor ve bu nedenle Chromebook kullanıcıları, desteklenen Bluetooth kulaklıklarını basit bir dokunuşla bağlayabilecek. Ek olarak, bir Android akıllı telefona önceden ayarlanmış kulaklıklar otomatik olarak Chromebook’a bağlanacak.

Yeni Emoji Kitchen Kombinasyonları

Gboard’daki eğlenceli özelliklerden biri, kullanıcıların emojileri çıkartma olarak karıştırmasına, yeniden düzenlemesine ve paylaşmasına olanak tanıyan Emoji Kitchen oldu. Google, kombinasyonları düzenli olarak güncelleyecek. Bu nedenle, bahar öncesinde şirket yeni kombinasyonları da tanıttı.

Animasyonları Google Cüzdan’da Ödemek

Dokun ve Öde, Google Cüzdan’ın önemli özelliklerinden biri olmaya devam edecek. Bu eylem şimdi hayvanları içeren yeni animasyonlar almak için de kullanılacak.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi sizi en çok heyecanlandırıyor? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.