Sanal asistanlar, bir metin göndermekten bir soruyu yanıtlamaya kadar her şeyi parmağınızı kaldırmadan yapmanıza yardımcı olur. Bu asistanlar her yıl daha gerçekçi ses veriyor ve ses için birden fazla seçeneğe sahip. Google Asistan, en çok tanınan ve kulağa gerçekçi gelen seslerden birine sahiptir. Google Asistan’dan benzersiz sesli yanıtlar istiyorsanız, Google, aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi ses içerir.

Google Asistan’ın sesini size en çok hitap eden şekilde nasıl değiştireceğinize bir göz atalım.

Google Asistan’da hangi sesler kullanılabilir?

Google’ın ABD’de İngilizce konuşanlar için 10 sesi vardır. Aralarından seçim yapabileceğiniz altı kadın ve dört erkek sesi vardır. Erkek sesleri Turuncu, Yeşil, Mavi ve Pembe olarak adlandırılır. Kadın sesleri Red, Amber, Cyan, Purple, British Racing Green ve Sydney Harbour Blue olarak adlandırılıyor.

Bu seslerin çoğu Amerikan aksanlıdır, ancak bir İngiliz (British Racing Green) ve bir Avustralya (Sydney Harbor Blue) aksanlı seçeneği içerir. Google bazen bir ünlünün sesiyle birlikte ekstra bir seçenek sunar. John Legend ve Issa Rae, geçmişte öne çıkan iki ünlü.

Kendi sesini değiştirmek için Google Asistan nasıl kullanılır?

Google Asistan o kadar faydalıdır ki sizin için sesini bile değiştirebilir.

Android telefonunuzda Google Asistan‘ı etkinleştirin. “Sesini değiştir” de. Açılan Ses Ayarlarını Yönet düğmesini tıklayın. İstediğinizi bulana kadar her birini duymak için ses ön ayarları arasında gezinin.

Artık “Ok Google” dediğinizde sizinle konuşan yeni bir sese sahip olacaksınız.

Google uygulamasında Google Asistan’ın sesi nasıl değiştirilir?

İşleri kendiniz yapmayı tercih ederseniz, Google uygulaması aracılığıyla Google Asistan’ın sesini de değiştirebilirsiniz.

Google uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun. Ayarlar‘ı tıklayın. Google Asistan‘ı seçin. Tüm Ayarlar bölümünde Asistan sesi ve sesleri seçeneğini seçin. En çok beğendiğiniz seçeneği seçin.

Yeni ses şimdi seçildi ve kullanıma hazır.

Akıllı bir hoparlörde veya akıllı ekranda Google Asistan’ın sesi nasıl değiştirilir?

En iyi Google Asistan akıllı hoparlörler, evinizde Google Asistan’a erişmenin uygun bir yoludur. Google, telefonunuzdaki asistanın sesini değiştirmenin yanı sıra akıllı hoparlör ve ekranlarınızda asistanın sesini değiştirmenize de olanak tanıyor.

Google Home uygulamasını başlatın. Sağ üst köşede, profil simgenize basın. Asistan Ayarları‘nı seçin. Tüm Ayarlar bölümüne gidin ve Asistan sesi ve sesleri‘ne dokunun. Beğendiğiniz bir ses bulana kadar seçenekleriniz arasında gezinin.

Akıllı hoparlörleriniz ve ekranlarınız size seçilen sesle yanıt vermeye başlayacaktır.

Bir iPhone’da Google Asistan’ın sesi nasıl değiştirilir?

iPhone kullanmak da Asistan’ın sesini değiştirmenizi engellemez.

Google Asistan uygulamasını açın. Sağ üst köşedeki profil simgenizi seçin. Asistan sesi ve sesleri seçeneğine dokunun. İstediğiniz sesi seçin.

Google’ın gücü hâlâ parmaklarınızın ucunda, ancak yeni ve geliştirilmiş bir sesle.

Daha iyi sesli bir asistan

Sanal asistanlar, kullanıcıya hitap etmeyi amaçlar ve seslerini kişiselleştirmek onları daha da kişisel hale getirir. Google, kullanıcılarının denemesi için bir ton ses seçeneği içerir, bu nedenle hangisinin favoriniz olduğunu belirleyin. Yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız, Google Asistan için bilmeniz gereken her şey makalemize göz atın.