COVID-19 salgını, birçok okulu kapılar kapandığında çocukları eğitmek için başka yöntemler aramaya zorladı. Bazı bölgeler Öğrenme Yönetim Sistemlerini (ÖYS) kullandı, ancak diğerleri Google Classroom’a geçti. Classroom, satın almak için en iyi Notebook’u belirleme ihtiyacının stresini ortadan kaldırır ve çocukların herhangi bir cihazda öğrenmesini mümkün kılar. Ayrıca ebeveynlere ve okullara eğitim sürecini toplu, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak devam ettirme yöntemi sunar.

Google Classroom nedir?

Google Classroom, öğretmenlere kağıt olmadan ödev verme ve alma konusunda bir yol sunar. Başlangıçta Google araçlarını ve kaynaklarını Chromebook’lara entegre etmek için tasarlanmış olsa da pandemi, daha fazla platforma yayılması ihtiyacını beraberinde getirdi. Öğretmenler artık sunu sunmak için Classroom’u ve ders vermek için Google Meet’i kullanıyor.

Google Classroom’un en iyi yanı, ücretsiz olarak kullanılabilir olmasıdır. Google’ın herkese sunduğu birçok araca erişmek ve bunları kullanmak için merkezi bir konum sağlar. Uygulamalardan birkaçı Google E-Tablolar, Takvim, Gmail, Earth, Hangouts ve Meet’i içerir.

Google Classroom Kullanıcı Puanı: 3.6 Play Store'dan indir

Google Classroom ile hangi cihazlar çalışır?

Windows, Mac, iOS veya Android cihazları olsun, tüm öğrencilerin Google Classroom’a erişimi vardır. Çoğu uygulamaya web tarayıcısı üzerinden erişilebilir, böylece daha eski cihazlara sahip öğrenciler okul çalışmalarına devam edebilir. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler, mevcut birden fazla cihazın erişilebilirliği sayesinde verimli eğitim için gerekli ödevler ve kaynaklar konusunda güncel kalır.

Google Classroom nasıl kullanılır?

İlk adım, bir okul Standart Çalışma Alanına kaydolduğunda gerçekleşir. Okulun hizmetini kurduktan sonra, personel ve öğrenciler kendilerine verilen kimlik bilgileri ile giriş yaparak erişim sağlayabilirler. Eğitimcilerin reklamlar hakkında endişelenmeleri gerekmez ve bir öğrenme merkezine erişimleri vardır. Bu hub, verileri analiz için dışa aktarma yeteneği verir.

Ancak, okul, kolejler gibi grup toplantıları düzenlemek istiyorsa, Aylık 4 ABD Doları karşılığında Öğretme ve Öğrenim Yükseltmesine abone olmalıdır. Bu lisans, 250 öğrenciyle toplantılara ev sahipliği yapmaya, Google Meet’te 10.000’e kadar izleyici için canlı akışa ve anket düzenlemeye olanak tanır.

Ödevler

Öğretmenler, öğrencilerin kendilerine verilen bilgileri nasıl işlediğini kontrol etmek için ödevlere güvenir. Google Classroom bunu akılda tutar. Görevlerin, işi tamamlamak için gerekli bilgileri ve işi gerçekleştirmek için alanı içermesine izin verir.

Öğrenciler, sınıfa yeni ödevler veya belgeler yüklendiğinde e-posta alır. Öğretmen ödevleri erken yüklerse, öğrenciler daha esnek bir öğrenme yeteneğine sahip olur. Son olarak, yöneticilerin istendiğinde dışa aktarmaları için notlar otomatik olarak bir veritabanında oturum açar.

Duyurular

Google Classroom, duyuruları öğretmenler ve yöneticiler için kolaylaştırdı. Öğrenciler sınıflarına giriş yaptıklarında ana ekranda bir duyuru görürler. Ayrıca, eğitimciler tüm sınıflara veya bireysel öğrencilere e-posta duyuruları kullanabilir.

Tüm Google uygulamalarına bağlantı nedeniyle YouTube ve Fotoğraflar, e-postalara kolayca eklenir. Ayrıca, duyuru panosunda yapılan ayarlamalar, onu bir duyuru panosu olmaktan öğrencilerle bir konuşma yeri haline getirir.

Sınavlar ve Testler

Timifyme eklentisi sayesinde, Google Classroom ile sınavlar ve testler hala mümkündür. Öğretmenler, Chromebook’larda bir test sırasında diğer sekmeleri açma özelliğini kilitlemek için Kilitli Modu kullanır. Diğer cihazlarda Kilitli Mod mevcut değildir. Ancak, zamanlayıcı uygulamasını kullanmak öğrencilere soruyu araştırmak için daha az zaman verir. Gerçek bir sınıf ortamı kadar mükemmel değildir, ancak öğrencilerin bilgileri akılda tutmalarını kontrol etmeye olanak tanır.

Derecelendirme

Öğretmenler tarafından özelleştirme, not verme sürecini basitleştirir. Google Classroom aşağıdaki yöntemleri sunar:

Toplam Puan: Bir teste eşdeğerdir. Öğretmenler, elde edilen toplam puanları mümkün olan toplam puanlara böler.

Bir teste eşdeğerdir. Öğretmenler, elde edilen toplam puanları mümkün olan toplam puanlara böler. Ağırlıklı: Notlar, her kategorideki ortalama puanla çarpılan nota verilen ağırlığı temel alır.

Notlar, her kategorideki ortalama puanla çarpılan nota verilen ağırlığı temel alır. Not Yok: Öğretmenler, kilometre taşlarını kontrol etmek için tasarlanmış ödevler için ideal olan ödevlere not vermemeyi tercih eder.

Google Classroom’un fiyatlandırma katmanları

Google Classroom’un temel katmanı, hak kazanan kurumlar için ücretsiz olarak Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar entegrasyonu sunar. Bunlar, devlette eğitim tesisi olarak kayıtlı evde eğitim kooperatiflerini içerir. Ancak Google, daha fazla özellik arayan kurumlar için üç ödeme katmanı sunar.

Standart: Öğrenci başına yılda 3 dolar. Ekstra güvenlik ve veri analitiği ekler.

Öğrenci başına yılda 3 dolar. Ekstra güvenlik ve veri analitiği ekler. Öğretme ve Öğrenim Yükseltmesi: Personel başına ayda 4 ABD doları. Ara odaları, canlı yayınlar ve anketlerle büyük grup toplantıları sunar.

Personel başına ayda 4 ABD doları. Ara odaları, canlı yayınlar ve anketlerle büyük grup toplantıları sunar. Plus: Öğrenci başına yılda 5 dolar. Yüksek öğrenim tesisleri için tasarlanmıştır. 500 öğrenciden oluşan büyük toplantılar ve birçok sınıfta veri eşitleme olanağı sunar.

Google Classroom, ebeveynleri ve öğretmenleri birbirine bağlar

Google Classroom, ebeveynlerin öğrencilerinin eğitiminde daha önemli bir role sahip olmalarını sağlar. Öğretmen, bağlantıyı öğrencinin velileriyle paylaşabilir ve onların özel yorumlar göndermelerine izin verebilir. Google Meet ayrıca özel ders için bir yöntem sağlar.

Ebeveynler veya veli-öğretmen konferansları tarafından yapılan izleme, ebeveynleri eğitim sürecine bağlı tutar. Okul yöneticilerinin yardımıyla veliler, küçük öğrencilerinin gizlilik ayarlarını da değiştirebilirler. Bu, Google’ın hangi bilgileri izlediği konusunda söz sahibi olmalarını sağlar.

Özetle Google Classroom

Teknoloji, birbirimizle iletişim kurma ve çocukları eğitme konusunda dünyamızı ileriye taşıyor. Google’ın araç ve kaynaklardaki çeşitliliği, Google Classroom’u birçok kurum için doğal bir seçim haline getirir. Veriler yalnızca okul yöneticileri tarafından korunur ve izlenir. Son olarak, dokümanlar, slaytlar ve Google E-Tablolar, Android cihazlarda çevrimdışı olarak görüntülenebilir.

Dijital dünya sürekli gelişiyor, ancak Google Classroom, öğrenmenin gerçekleşmesi için sağlam bir platform sunuyor. Bu bir öğrenme yönetim sistemi değildir. Ebeveynler, öğrenciler ve eğitimciler için akıcı bir öğrenme deneyimi için birçok araç ve kaynak düzenler. Google Classroom’un en iyi yanı, tabletlerden erişilebilir olmasıdır, bu nedenle her zaman bir bilgisayara ihtiyacınız olmaz.