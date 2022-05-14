Google Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Açılır ?

Google tarafından geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor.

Android deprem uyarı sistemi telefonların “konum” ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

Bu sistemi aktifleştirmek için;

Google deprem uyarı sistemini açmak için telefonunuzun ayarlar kısmına girin. Arama alanına “konum” yazarak, bu sekmeyi açın.

Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarılarına dokunun. Ardından açılan ekrandaki “Deprem Uyarıları” ekranına basınız. Böylelikle Google deprem uyarı sistemini aktif hale getirmiş olursunuz.