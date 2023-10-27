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Google Haritalar’a Yeni Yapay Zeka Destekli Özellikler Geliyor

Google Haritalar, bu yıl aldığı güncellemelerin ardından daha da gelişiyor. Şirket, kullanıcılarına daha ayrıntılı rotalar sunmak için yapay zeka araçları kullanarak Tam Görünüm özelliği tanıttı.

Fatih Kuruçay

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Google Haritalar'a Yeni Yapay Zeka Destekli Özellikler Geliyor

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Google Haritalar bu yıl çeşitli güncellemeler aldı ve Google’ın henüz işi bitmedi. Şirket, uygulamaya bir dizi yeni yapay zeka destekli özellik eklemeyi planlıyor. Bu yılın başlarında Google, kullanıcıların yola çıkmadan önce rotalarını önizlemesine olanak tanıyan bir özellik olan rotalar için Tam Görünüm’ü tanıttı. Google, rotanızın adım adım ayrıntılı bir görünümünü sağlamak için milyarlarca Sokak Görünümü ve havadan görüntüyü bir araya getirmek için yapay zeka araçlarını kullanacağını söyledi. Ayrıca araçta, trafik simülasyonu ve hava durumu gibi rotanızı planlamanıza yardımcı olacak bilgiler sağlayacak bir zaman kaydırıcısı da bulunuyor.

Google Haritalar'a Yeni Yapay Zeka Destekli Özellikler Geliyor

Google Haritalar önemli pek çok özellik aldı

Başlangıçta Canlı Görünüm ile Arama olarak adlandırılan ‘Lens in Maps’, Kasım 2022’de Londra, Los Angeles, New York, Paris, San Francisco ve Tokyo için kullanıma sunuldu. Artık Google bu özelliği bu hafta aralarında Austin, Las Vegas, Roma, Sao Paulo ve Taipei’nin de bulunduğu 50 yeni şehre genişletiyor. Lens in Maps, telefonunuzu kaldırdığınızda yakındaki ATM’ler, toplu taşıma istasyonları ve restoranlar gibi yakındaki bilgileri sağlayan bir AR özelliğidir.

Google Haritalar'a Yeni Yapay Zeka Destekli Özellikler Geliyor

Google, önümüzdeki aylarda navigasyon haritalarının daha ayrıntılı olarak sunulacağını söylüyor. Bu, kullanıcının güncellenmiş renkleri, daha gerçekçi binaları ve iyileştirilmiş şerit ayrıntılarını göreceği anlamına geliyor. Ayrıca, araç trafiğinin yüksek olduğu bir bölgedeyseniz uygulama artık bunu size bildiriyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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