Google Haritalar’da ev adresi nasıl değiştirilir?

Yeni bir eve taşındığınızda, taşındığınız güne hazırlanmak için yapmanız gereken çok şey vardır. Kutulama ve kutu açma ile birlikte, elektrik, su gibi sözleşmelerinizi aktarmanız veya yeni bir veri planı aramanız ve yeni bir internet bulmanız gerekebilir. Bu görevler karmaşık olsa da, bunları önceden yapmak kolaydır.

Tüm bunları yaparken, özellikle Google Haritalar kullanıyorsanız yapmayı unutmamanız gereken bir şey var. Ayrıca Haritalar’da ev adresinizi değiştirmeniz gerekecektir. İşlem sadece birkaç saniye sürer. Adresinizi önceden güncellemek iyi bir fikirdir. Bu şekilde, sadece bir dokunuşla ve yanlış dönüşler olmadan yeni evinize geri dönmek daha kolay.

Telefonunuzu kullanarak ev adresinizi nasıl güncelleyebilirsiniz?

Ev adresinizi güncellemenin en kolay yolu, telefonunuzdaki Google Haritalar uygulamasını kullanmaktır. Uygulama çoğu Android telefona önceden yüklenmiştir ve iPhone kullanıcıları iOS için Google Haritalar’ı App Store’dan indirebilir.

Sağ üst köşedeki resminize veya baş harflerinize dokunun. Ayarlar > Ev veya iş yerini düzenle‘ye gidin. Mevcut adresinizin yanındaki 3 nokta (⋮) menüsüne dokunun. Evi düzenle‘yi seçin. Arama çubuğunda mevcut adresinizin yanındaki X‘e dokunun. Arama çubuğuna yeni adresinizi girin ve Google tarafından önerilen adrese dokunun. Ekrandaki bilgileri kontrol edin ve Bitti‘ye dokunun.

Ev adresinizi masaüstünüzdeki Google Haritalar’da nasıl güncellersiniz?

Adresinizi Google Haritalar Android ve iOS uygulamalarından güncellemek daha uygun olsa da, bilgilerinizi bir bilgisayardan güncellemek size yazmak için biraz daha fazla alan sağlayacaktır. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızda bir web tarayıcısı kullanarak adresinizi değiştirmeyi tercih ediyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Favori tarayıcınızı kullanarak Google Haritalar‘a gidin. Sağ üst köşede bulunan hamburger menüsünü tıklayın. Mevcut adresinizi bulmak için Yerleriniz > Etiketli‘yi seçin. Kaldırmak için mevcut adresinizin yanındaki X işaretini tıklayın. Bir ev adresi ayarla‘yı tıklayın. Arama çubuğuna yeni adresinizi yazın. Doğrulamak için Google tarafından önerilen adresi seçin.

Tek bir düğmeye (ve Google Haritalar’a) dokunarak evinizin yolunu bulun

Google Haritalar’da ev adresinizi güncellemek, ister telefonunuzdan ister bilgisayarınızdan yapıyor olun, yalnızca birkaç tıklama alır. Bu, eve gitmeye çalışırken ve rota kılavuzuna ihtiyaç duyduğunuzda zaman kazandırır. Genelde kendi şehrinizde kalıyorsanız ev adresinizi eklemek aptalca görünebilir, ancak Google Haritalar ilk kez yoğun saatlerde alternatif bir rota önerdiğinde, uygulamanın ne kadar yararlı olduğunu anlayacaksınız.