Google, I/O 2023 Lansmanı Öncesinde Pixel Fold’u Tanıttı

Google, merakla beklenen katlanabilir cihazı Pixel Fold’u Google I/O 2023 geliştirici konferansında tanıtmaya hazırlanıyor. Lansmandan önce Google, NBA ile işbirliği içinde cihazı her açıdan gösteren bir tanıtım reklamı yayınladı.

Reklam, Pixel Fold’un iç ve dış ekranlarını ve bir yüzeye 90 derecelik açıyla dayanabilen menteşesini ortaya çıkardı. Ekran boyutu ve panel tipi veya boşluksuz bir tasarıma sahip olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamakla birlikte, Pixel Fold’un en boy oranının Oppo Find N2‘ye benzer olması, cepte taşınabilir olmasını sağlıyor.

Geçmiş raporlara göre Pixel Fold, Google’ın Tensor G2 işlemcisi tarafından desteklenecek ve 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle Android’in katlanabilir şekilde optimize edilmiş bir sürümünde çalışacak. Yetenekleri hakkında daha fazla bilgi I/O 2023 etkinliğinde açıklanacak.

Pixel Fold’un 7,69 inç 120Hz katlanabilir ekrana ve 5,9 inçlik bir kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Cihazda 64MP ana lens, 12MP ultra geniş lens, 10.8MP telefoto lens ve 8MP selfie lens bulunacak. Pixel Fold’un 30W hızlı şarj destekli 4821mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor.