Google Konum Takibi Nasıl Engellenir – En Kısa Yolu

Veri gizliliği ve güvenliği, bugünlerde internet kullanıcıları arasında iki büyük endişe kaynağı oldu. Verilerimizin nereye gittiğini ve büyük şirketler tarafından nasıl işlendiğini takip etmek oldukça zorlaştı. Öte yandan, hükümetler de kullanıcı verilerini ve eylemlerini takip etmek için yeni yasalar formüle etmek için gece gündüz çalışıyorlar. Ancak kullanıcıların çoğu, erişimi engelleyerek veri gizliliğini kontrol altına almak istiyor. Google’ın konumu izlemesini önlemek için kesin bir kılavuz oluşturduk.

Google, kullanıcıları kolaylaştırmak için ücretsiz hizmetlerini her zaman genişletmeye devam eder, ancak karşılığında kişisel verilerinizin kontrolünü alır. Muazzam miktarda veri, Google’ın sinir ağlarını iyileştiren AI altyapısı oluşturmasına yardımcı olur ve Google Asistan ve Google Voice gibi hizmetleri geliştirir.

Google Bizi Neden İzliyor?

Kullanıcılara yardımcı olan ancak kendi verileri ölçüsünde birçok hizmet vardır. Google Haritalar’da trafik özelliği sunmak ve teklifleri ve arama sonuçlarını kişiselleştirmek için konum verilerinizi alırlar. Benzer şekilde, fotoğraflarınız otomatik vurgulamalar getirmek için Google Fotoğraflar’da kullanılır. Bu görünür kullanımlara rağmen, arama sonuçlarındaki ve diğer Google ürünleri sitelerindeki Google reklamları çerezleri kullanır ve alakalı reklamları göstermek için arama geçmişinizi (devre dışı bırakılmamışsa) senkronize etmeye devam eder.

Google Konum Takibi İle İlgili Sorun Nedir?

Associated Press’in araştırmasına göre, konum geçmişini devre dışı bıraksanız bile arama devinin konumunuzu takip ettiğinden şüpheleniliyor. Google, otomatik hava durumu güncellemelerini getirmek ve diğer optimize edilmiş verileri göstermek için konumunuzu izler.

Bu durum hem Android cihazlarda hem de Google Haritalar kullanan iPhone kullanıcılarında mevcuttur. Yaklaşık 2 milyardan fazla kişi konumlarını Google ile paylaşıyor. Arama devi, konum geçmişini kapattığınızda “gittiğiniz yerler artık saklanmıyor. Google hesabınız için konum geçmişi’ni kapattığınızda, söz konusu Google Hesabı ile ilişkili tüm cihazlar için kapatılır.” dedi. Ancak araştırmacılar, cihazlarınızdan zaman damgalı konum verilerini buldu.

Google Konum Takibi Engelleme

Hem Android hem de iPhone kullanıcıları için Google konum izlemenizi kapatmak oldukça kolaydır, ancak Google hesabınızın derinliklerine inmeniz gerekir. Adımları dikkatlice izleyin.

Tarayıcı ve iOS’ta

Telefonunuzda veya başka bir makinede bulunan bir tarayıcıda Google hesabınızda oturum açın.

Sağ üst köşeden Google Hesabı ayarlarınızı açın veya adres çubuğuna Accounts.google.com yazın.

Şimdi Kişisel Bilgiler ve Gizlilik’e gidin ve Etkinliğime Git’i seçin.

Sol taraftaki gezinmede Aktivite Kontrolleri’ne dokunun.

Web ve Etkinlik Kontrolleri adlı ayarları kapatın.

Android Telefonda

Google Uygulamasını açın, ardından Google Hesabı > Google Ayarları’na gidin.

Şimdi, Veri ve Kişiselleştirme üzerine dokunun.

Kapatmak veya açmak için Web ve Uygulama Etkinliği arasında geçiş yapın.

Android ve iOS akıllı telefonlarda Google konum izlemeyi başarıyla durdurduğunuzu umuyoruz. Herhangi bir sorununuz varsa, aşağıdaki yorumlar aracılığıyla bize bildirin.