Google Lens İle Fotoğraflarınızı Analiz Etmek Artık Daha Kolay!

Google‘ın görsellerinizi analiz etmek ve bu analizler sonucunda birçok bilgiyi önünüze sunduğu uygulaması olan Lens, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme aldı. 9to5Google‘ın paylaştığı bilgilere göre Google‘ın yeni güncellemede daha çok tasarım ve uygulamanın analiz yapısını ele aldığı söyleniyor.

Yeni güncellemeyle birlikte gelen geliştirilmiş tasarım kullanıcılara daha kolay bir arayüz sunmanın yanı sıra canlı ön izlemeyi kaldırıyor. Bunun yerine daha önceden kaydedilmiş olan fotoğrafları veya ekran görüntülerini analiz edebileceğiniz bir özellik bu güncellemeyle birlikte eklenmiş oldu.





Daha kolay ve hızlı bir şekilde fotoğraflarını analiz edebildiğiniz bu güncelleme sayesinde artık yuvarlak ikona dokunduğunuzda en son kaydettiğiniz görsellere ulaşabiliyorsunuz.

Tabi bazı yorumcular hala canlı ön izleme seçeneğinin kullanmasını tavsiye ediyor. Bununla birlikte uygulama artık kaydedilmiş ekran görüntülerini tek bir yer de toplayabiliyor ve hızlı bir şekilde analiz etmenize olanak sağlıyor. Eğer Google Lens uygulamasını kullanıyorsanız güncellemeyi unutmayın.