Google Pixel 6a, 28 Temmuz’da Görücüye Çıkacak

Google, bir sonraki Pixel serisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve bu sefer; adından da anlayacağınız üzere; Pixel 5a’nın üst modeli Google Pixel 6a bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak.

Yeni bir rapor, teknoloji devinin Pixel 6a akıllı telefonunu 28 Temmuz’da piyasaya süreceğinii iddia ediyor. Kaynağımıza göre akıllı telefon Mayıs ayında yapılacak olan Google I/O’da görücüye çıkacaktı ama lansman ertelendi.

Google Pixel 6a‘nın kod adı “Bluejay” ve Siyah; Beyaz ve Yeşil olmak üzere üç renk seçeneğine sahip olacak. Önümüzdeki günlerde cihazın fiyatı ve diğer detayları hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Önceki bilgiler, akıllı telefonun 6.2 inç OLED ekrana sahip olacağını ve ekran altı parmak izi sensörüne sahip olacağını belirtmişti. Pixel 6 ve 6 Pro’ya benzer şekilde, bu telefon da Google Tensor işlemci ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak.