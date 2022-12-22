Google Pixel 6a, iPhone 14 Pro’yu Solladı Geçti!

Popüler bir teknolojik içerikler üreten YouTuber Marques Brownlee olarak da bilinen MKBHD, kanalında yeni bir video yayınladı. Bu videoda Google Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra gibi bir grup akıllı telefonu ve daha fazlasını kamera testinde birbiriyle karşılaştırdı ve bu sonuçlardan sizi şaşırtabilir.

Videoda genel kamera performansı, standart çekimler, düşük ışıklı görüntüler ve hatta portre çekimleri gibi oy verebileceği birden fazla kategori vardı. Büyük çoğunluğu birinci sınıf amiral gemisi sınıfı cihazlar olmak üzere toplam 16 akıllı telefon vardı. Ancak Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro ve hatta Pixel 7 Pro gibi bazı büyük isimlerle rekabet etmesine rağmen, Google Pixel 6a genel sıralamada en üst sıralarda yer aldı.

Pixel 6a’daki kameranın, şirketin Pixel 2’den bu yana Pixel serisinde kullandığı kamerayla aynı olduğu düşünüldüğünde bu oldukça dikkate değer. Yine de, genel sonuçlar resmin tamamını göstermiyor.

MKBHD’nin kör kamera testi, sonuçları üç kategoriye bölen 21,2 milyon oy aldı. Standart testte, normal çekimler için Oppo Find X5 Pro kazanıyor. Bu arada, Pixel 7 Pro portre çekimleri için tahtı alırken, Vivo X80 Pro Plus düşük ışık kategorisinde liderliği ele geçiriyor.

İlginç bir şekilde, Apple iPhone 14 Pro, standartta yalnızca 6, düşük ışıkta 10. ve portre kör kamera testlerinde 5. sırayı aldığı için oldukça kötü sonuçlar aldı. Genel ortalama sıralamasında, Pixel 6a şaşırtıcı bir şekilde birinci oldu ve ikinci sırada ise Pixel 7 Pro vardı.