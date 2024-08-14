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Google dün, 13 Ağustos, Made by Google 2024 etkinliği gerçekleştirdi ve kulak içi kulaklık, Pixel Watch 3 ile Pixel 9 akıllı telefon serisini görücüye çıkardı. Bu kapsamda Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL’yi tanıttı. Pek çok özelliği sızıntılara konu olan cihazlar oldukça merak ediliyordu. İşte Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL fiyatları ve özellikleri hakkındaki tüm detaylar…

Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL’yi Tanıttı, İşte Ayrıntılar!

Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL, Made by Google 2024’te tanıtılan ve etkinliğe damgasını vuran cihazlardan ikisi oldu. Google amiral gemisi telefonları uzun zamandır sızıntılara konu olmaktaydı ve bazı nitelikleri de ortaya çıkmıştı. Nihayetin de ise Google Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL tanıtımı gerçekleşti, özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte yeni nesil teknoloji ile donatılmış cihazların nitelikleri…

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Pixel 9 Pro ve Pro XL Özellikleri

Google’ın Pro modeli ilk defa iki boyutu ile piyasada yerini alacak. Pixel 9 Pro modeli 6,3 inç ekran büyüklüğüne; 9 Pro XL ise 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. 120 Hz tazeleme hızına sahip olan “Super Actua” ekranlarla gelen cihazların bazı özellikleri ortak iken elbette farklılıkları da bulunmakta. Her iki telefon da selef modeline göre daha şık ve dayanıklı bir tasarım ile gelmekte. Dört farklı renk opsiyonu bulunan telefonlar; gül kuvars, porselen, obsidiyen ve ela renkleri ile piyasada yer bulacak.

Her iki model de Tensor G4 işlemciden gücünü almakta. Bu işlemci Multimodality özelliğine sahip Gemini Nano’nun sorunsuz çalışmasını sağlamakta. Pixel 9 Pro modeli 4700 mAh kapasiteli bataryaya sahipken Pixel 9 pro XL modeli ise 5060 mAh kapasiteli pil ile gelmekte. Her iki model de 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar olan depolama alanı özelliklerine sahip. Bunların yanı sıra cihazlarda 45W’lik hızlı şarj desteği bulunmakta ve bu sayede 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 70 oranında şarj olabiliyorlar.

Google AI teknolojisi ile donatılmış Pixel 9 Pro telefonlarda Gemini Live özelliği de yer almakta. Bu özellik sayesinde sesli asistanla akıcı bir şekilde sohbet edilebilmekte. Bunun yanı sıra Pixel Studio özelliği yeni bir görüntü düzenleme uygulaması olarak cihazlarda yer almakta. Metinden görüntüye dönüştürmeye yarayan Imagen3 ile fotoğraflarda yaratıcı değişiklikler yapılabilir.

42 MP Selfie Kamerası!

Pixel 9 Pro ve pro XL modellerinde yeni Arama Notları özelliği de bulunmakta. Bu özellik ile son yapılan telefon görüşmesinin tam metnini ya da özetini çıkarabilirsiniz. Pixel Screenshots özelliği de Gemini ve cihaz içi algoritmalar yardımıyla, ekran görüntülerinden bağlam çıkarabiliyor. Bu özellik ile herhangi bir sorunuzun cevabını saniyeler içinde alabilirsiniz.

Bunların yanı sıra cihazlarda Pixel Weather uygulaması da mevcut. Bu özellik de gelişmiş ve daha doğru hava durumu tahminleri için kullanılmakta. Google’ın yeni amiral gemileri Pixel 9 Pro ve Pro XL’da Acil SOS ve Uydu özellikleri de mevcut. Ancak bu özellikler ilk etapta Amerika ile sınırlı kalacak denilebilir.

Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL kamera özelliklerine baktığımızda herhangi bir farklılık bulunmadığını söyleyebiliriz. Cihazlar 50 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera, 40 Megapiksellik geniş açı kamera ve 5x zoom yapabilen 48 Megapiksel çözünürlüğe sahip telefoto kamera ile gelmekte. Selfie kamerası ise 42 Megapiksel çözünürlüğe sahip.

Telefonlarda yer alan önemli kamera özellikleri arasında 8K 30 FPS video kaydı yer almakta. Bu video kaydı Video Boost ile desteklenmekte ve bunun yanı sıra Super Res Zoom özelliği ile 20x zoom’a kadar kaliteli video çekilebilmekte. Video çekme özellikleri kapsamında selefinde olan niteliklerin yanı sıra cihazlarda Panorama özelliği yenilenmiş durumda.

Pixel 9 Pro özellikleri

Pixel 9 Pro özelliklerini kıssaca listeleyecek olursak:

Ekran: 6.3 inç, 1280p, 120Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G4

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50 Megapiksel (birincil) + 48 Megapiksel 5x zoom + 48 Megapiksel (ultra geniş açılı)

Ön kamera: 42 Megapiksel

Batarya: 4700 mAh, 27W kablolu / kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 14

Boyut ve ağırlık: 152.8 x 72 x 8.5 mm, 199 g

Google Pixel 9 Pro Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Çıkacak?

Pixel 9 Pro 4 Eylül 2024 tarihinde kullanıcıya sunulacak. Cihazın fiyatı ise yaklaşık 1000 dolar seviyesinde.

Pixel 9 Pro XL Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Çıkacak?

Google Pixel 9 Pro XL Özellikleri

Pixel 9 Pro XL özelliklerini kısaca aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

Ekran: 6.8 inç, 1344p, 120Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G4

Bellek: 16GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

Arka kamera: 50 Megapiksel (birincil) + 48 Megapiksel 5x zoom + 48 Megapiksel (ultra geniş açılı)

Ön kamera: 42 Megapiksel

Batarya: 5060 mAh, 37W kablolu / 23W kablosuz şarj

İşletim sistemi: Android 14

Boyut ve ağırlık: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm, 221 g

Pixel 9 Pro XL Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Çıkacak?

Google Pixel 9 Pro XL 4 Eylül’de satışa çıkacak ve fiyatı da 1100 dolar seviyesinden başlayacak. Ayrıca her iki cihaz için de Google 1 yıllık Google One AI Premium hediye etmekte.