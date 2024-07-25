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Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Emine Emre Emine Emre
25 Temmuz 2024
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Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Google yeni telefon serisi Pixel 9’un tanıtımını kısa bir zaman içerisinde yapacak. Tanıtımdan önce cihazın bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Google Pixel 9 telefon serisinin ekran özellikleri sızdırıldı. Söylenene göre yeni telefonların ekranları çok daha parlak olacak. İşte ayrıntılar…

Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Google 13 Ağustos 2024 tarihinde Pixel 9 telefon serisini tanıtacak. Seride yer alan modeller; Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold şeklinde. Söylenene göre Google bu seride, Samsung’un en yeni teknoloji ile üretilmiş M14 OLED panelini kullanacak. Tanıtımdan önce ortaya çıkan bilgiler arasında ekranların büyüklükleri, çerçeve inceliği, parlaklık düzeyi gibi detaylar yer almakta.

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Samsung M14 paneli, ekranın ömrünü uzatan ve parlaklık düzeyini artıran OLED teknolojisi ile üretilmiş durumda. Söz konusu panel Pixel 9 serisinin dışında iPhone 16 Pro cihazında da bulunacak. Hali hazırda piyasada bulunan Galaxy S24 serisi M13 OLED panel bulunmakta. Yani Google Pixel 9 serisi Samsung’un bu yeni panelini kullanan ilk cihazlardan olacak.

2050 nit Parlaklık Noktası!

Yeni serinin Pixel 9 modelinde 1800 nit parlaklık seviyesi sunan ekran yer alacak. Pixel 9 pro modelinde ise maksimum parlaklık noktası 2050 nit olarak açıklanmış durumda. Pixel 9 serisi ekran çözünürlüleri bir önceki ile çok benzer ve tazeleme hızı ise 120 Hz seviyesinde. Pixel 9 serisi ekran özelliklerini bir tablo ile açıklayalım:

EkranPixel 8Pixel 9Pixel 9 ProPixel 9 Pro XLPixel 8 Pro
Boyut6.2 inç6.24 inç6.34 inç6.73 inç6.71 inç
Çözünürlük1080 x 24001080 x 24241280 x 28561344 x 29921344 x 2992
Yenileme hızı120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
Piksel yoğunluğu425425494487489
HDR parlaklık1400 nit1800 nit2050 nit2050 nit1600 nit

Google Pixel 9 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Google yeni telefon modellerinin tanıtımını 19 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Cihazların fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Google fiyat bilgisini paylaştığında biz de sizlere buradan aktarıyor olacağız.

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