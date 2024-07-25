Ana Sayfa » Akıllı Telefon Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı Akıllı Telefon Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı Emine Emre 1 Görüntüleme

Google yeni telefon serisi Pixel 9’un tanıtımını kısa bir zaman içerisinde yapacak. Tanıtımdan önce cihazın bazı özellikleri ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Google Pixel 9 telefon serisinin ekran özellikleri sızdırıldı. Söylenene göre yeni telefonların ekranları çok daha parlak olacak. İşte ayrıntılar…

Google Pixel 9 Telefon Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Google 13 Ağustos 2024 tarihinde Pixel 9 telefon serisini tanıtacak. Seride yer alan modeller; Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 Pro Fold şeklinde. Söylenene göre Google bu seride, Samsung’un en yeni teknoloji ile üretilmiş M14 OLED panelini kullanacak. Tanıtımdan önce ortaya çıkan bilgiler arasında ekranların büyüklükleri, çerçeve inceliği, parlaklık düzeyi gibi detaylar yer almakta.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Samsung M14 paneli, ekranın ömrünü uzatan ve parlaklık düzeyini artıran OLED teknolojisi ile üretilmiş durumda. Söz konusu panel Pixel 9 serisinin dışında iPhone 16 Pro cihazında da bulunacak. Hali hazırda piyasada bulunan Galaxy S24 serisi M13 OLED panel bulunmakta. Yani Google Pixel 9 serisi Samsung’un bu yeni panelini kullanan ilk cihazlardan olacak.

2050 nit Parlaklık Noktası!

Yeni serinin Pixel 9 modelinde 1800 nit parlaklık seviyesi sunan ekran yer alacak. Pixel 9 pro modelinde ise maksimum parlaklık noktası 2050 nit olarak açıklanmış durumda. Pixel 9 serisi ekran çözünürlüleri bir önceki ile çok benzer ve tazeleme hızı ise 120 Hz seviyesinde. Pixel 9 serisi ekran özelliklerini bir tablo ile açıklayalım:

Ekran Pixel 8 Pixel 9 Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Pixel 8 Pro Boyut 6.2 inç 6.24 inç 6.34 inç 6.73 inç 6.71 inç Çözünürlük 1080 x 2400 1080 x 2424 1280 x 2856 1344 x 2992 1344 x 2992 Yenileme hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz 120 Hz Piksel yoğunluğu 425 425 494 487 489 HDR parlaklık 1400 nit 1800 nit 2050 nit 2050 nit 1600 nit

Google Pixel 9 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Google yeni telefon modellerinin tanıtımını 19 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirecek. Cihazların fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Google fiyat bilgisini paylaştığında biz de sizlere buradan aktarıyor olacağız.