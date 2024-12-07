Ana Sayfa » Akıllı Telefon Google Pixel 9a Tasarımı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar! Akıllı Telefon Google Pixel 9a Tasarımı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu, İşte Detaylar! Emine Emre 6 Görüntüleme

Akıllı telefon piyasasını güçlü aktörlerinden biri olan Google, üst seviyede olduğu kadar orta seviyede de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Marka, yeni orta segment telefonunu çıkarmaya hazırlanırken Google Pixel 9a tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu. İşte telefon hakkında merak edilenler…

Google Pixel 9a Tasarımı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Akıllı telefon piyasasındaki yerini güçlendirmeye çalışan Google her seviyeye yönelik telefon tasarlamaya devam ediyor. Üst segment telefonları oldukça rağbet gören marka hali hazırda orta segment için Pixel 9a modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Google orta seviye telefonu Pixel 9a prototip görüntüleri ortaya çıktı ve tasarımı belli oldu.

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2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 9a modelinin çıkan görüntülerine bakıldığında minimal bir tasarıma sahip olduğu anlaşılmakta. Düz ekran tasarımına sahip olan telefonun üst orta kısmında selfie kamerası bulunmakta. Telefonun arka kamera kurulumu yan yana iki sensör ve bir LED flaştan oluşmakta. Bu bakımdan klasik Pixel görüntüsüne benziyor diyebiliriz. Google Pixel 9a’nın minimal tasarımı, cihazın hem ergonomik hem de modern bir görünüm sunmasını sağlıyor.

Prototip görüntülerinden anlaşıldığı üzere Pixel 9a oldukça estetik bir tarza sahip. Ses açma kısma ve güç tuşları her ne kadar görselde tam olarak anlaşılmasa da sağ kenarda yer almakta. Tasarımın yanı sıra Google Pixel 9a’nın bazı özellikleri de belli oldu. Bu kapsamda işlemci ve ekran özellikleri hakkında ortaya çıkan detaylardan da bahsedelim…

Tensor G4 İşlemci!

Cihaz 6,3 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED panele sahip olan Google Pixel 9a gücünü Tensor G4 yonga setinden alacak. Google’ın güçlü işlemcisi ile yüksek bir performans sunacak olan cihaz kendi segmentinde sıkı bir rekabete geliyor diyebiliriz. Bunların yanı sıra Google’ın bu orta seviye telefonu 8 GB’lık RAM’e sahip olacak.

Google Pixel 9a kamera niteliklerine baktığımızda 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve 13 MP’lik bir geniş açı kamerası ile geleceği söylenmekte. Bu kamera özellikleri ile Google’ın daha rekabetçi bir telefon piyasaya sürmeyi hedeflediği söylenebilir.

Google Pixel 9a Ne Zaman Çıkacak?

Fiyat performans telefonu olması beklenen Google Pixel 9a hakkında en merak edilenlerden biri de elbette çıkış tarihi. Bu kapsamda çıkan sızıntılara göre telefonun 2025 yılının Mart ayında lanse edilmesi ve yine aynı ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlerleyen süreçte cihaz hakkında ortaya çıkan detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.