Google Pixel Fold, Bu Yıl Satışa Sunulabilir

Google’ın ilk katlanabilir telefonunun yıllardır geliştirilmekte olduğu söyleniyor. İlk olarak 2019’da bir blog yazarı tarafından söylenilen, artık bir adı olan telefon bu yıl içerisinde satışa sunulabilir.

Display Supply Chain Consultants Kıdemli Direktörü David Naranjo’dan gelen yeni bilgiler, Google Pixel Fold için olası bir lansman tarihini açıkladı. Ayrıca cihazın bir LTPO OLED ekran kullanacağını da öne sürüyor. Telefon, bu yılın sonunda görücüye çıkabilir.

Cihazın planını gösteren önceki sızıntılara dayanarak, merkezde silindirik bir menteşe ile dışa doğru katlanır bir tasarım olan Samsung Galaxy Fold serisine benzer bir tasarıma sahip olacağı varsayılabilir.

Source/LetsGoDigital

Ayrıca, bu yılın başlarında bir GPQ72 model numarasından ve birçok kişi tarafından Google Pixel Fold‘dan başkası olmadığı söylenen bir “Pasaport” kod adından bahseden sızdırılmış bir liste de vardı.