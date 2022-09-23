Google Pixel Watch’ın Resmi Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Google Pixel Watch resmen ortaya çıktı. Google, resmi YouTube ve Twitter hesaplarında ilk akıllı saatinin kısa bir videosunu paylaştı. Video yeni giyilebilir cihaza her açıdan daha iyi bakmamızı sağlıyor. Google Pixel Watch, 6 Ekim’de ‘Made by Google’ etkinliğinde Pixel 7 serisiyle birlikte piyasaya çıkacak.

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Google’ın ilk akıllı saatinin dairesel bir kadrana sahip olacağı uzun süredir söyleniyordu. Bu, I/O 2022’de bir videoda doğrulandı. İkincisi, akıllı saatin tasarımını ve dairesel unsurlarını da ortaya koyuyor. Ekran kavisli kenarlarla görülüyor, ancak Google yalnızca siyah saat yüzlerini gösterdiğinden dairesel çerçevenin ne kadar büyük olacağı belirsizliğini koruyor.

Videoya göre, Google Pixel Watch minimalist bir tasarıma sahip. Sağ tarafta, Apple Watch’un dijital tepesine benzer şekilde çalışabilen geleneksel taç benzeri bir düğme var. Ayrıca tepenin üzerinde fiziksel bir düğme ve altında küçük bir oyuk yer alıyor. Ek olarak video, Google’a ait tescilli bir kayış bağlantı sistemini gösterir. Giyilebilir cihaz Mint Green, Grey ve Black renklerinde görülüyor.

Bunun dışında video Pixel Watch hakkında daha fazla bir şey ortaya koymuyor. Google, I/O 2022’de ilk akıllı saatinin WearOS üzerinde çalışacağını ve Google Asistan, Nest ev cihazlarını kontrol etme, dahili GPS, mesaj gönderme yeteneği ve NFC desteği gibi özelliklerle geleceğini de açıkladı.