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İşte Google Pixel Watch’ın Renk Seçenekleri

Google Pixel Watch, 349,99 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. Yalnızca Wi-Fi özellikli modelin üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor – Siyah/Obsidyen, Gümüş/Tebeşir ve Altın/Hazel.

Ayşen Sıla

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Pixel-Watch

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Google, 6 Ekim’de Pixel Watch’ın yanı sıra yeni nesil Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi, piyasaya çıkmadan önce, Pixel Watch için renk seçenekleri ve fiyat ayrıntıları ortaya çıktı.

Google Pixel Watch, 349,99 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. Yalnızca Wi-Fi özellikli modelin üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor – Siyah/Obsidyen, Gümüş/Tebeşir ve Altın/Hazel. Öte yandan Pixel Watch’un LTE modelinde de Siyah/Obsidyen, Gümüş/Kömür ve Altın/Hazel olmak üzere üç renk seçeneği bulunacak.

Önerilen fiyatlandırma göz önüne alındığında, Wear OS tarafından desteklenen Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 ve Apple Watch Series 8 arasında bir yerde olacak ve rakiplerine göz dağı verecek.

Pixel-Watch

Bu arada akıllı saatinin kod adı “Rohan”. Canlı görüntüleri de yakın zamanda birisi cihazı bir restoranda “yanlışlıkla” terk ettikten sonra ortaya çıkmıştı. Yeni akıllı saatle ilgili detaylar henüz bilinmiyor.

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Kaynak9to5Google

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