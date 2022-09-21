İşte Google Pixel Watch’ın Renk Seçenekleri

Google, 6 Ekim’de Pixel Watch’ın yanı sıra yeni nesil Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdi, piyasaya çıkmadan önce, Pixel Watch için renk seçenekleri ve fiyat ayrıntıları ortaya çıktı.

Google Pixel Watch, 349,99 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatına sahip olacak. Yalnızca Wi-Fi özellikli modelin üç renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor – Siyah/Obsidyen, Gümüş/Tebeşir ve Altın/Hazel. Öte yandan Pixel Watch’un LTE modelinde de Siyah/Obsidyen, Gümüş/Kömür ve Altın/Hazel olmak üzere üç renk seçeneği bulunacak.

Önerilen fiyatlandırma göz önüne alındığında, Wear OS tarafından desteklenen Google Pixel Watch, Samsung Galaxy Watch 5 ve Apple Watch Series 8 arasında bir yerde olacak ve rakiplerine göz dağı verecek.

Bu arada akıllı saatinin kod adı “Rohan”. Canlı görüntüleri de yakın zamanda birisi cihazı bir restoranda “yanlışlıkla” terk ettikten sonra ortaya çıkmıştı. Yeni akıllı saatle ilgili detaylar henüz bilinmiyor.