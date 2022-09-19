Google Pixel 7 Pro, Geekbench’te Görüntülendi!

Google, 6 Ekim’de Made By Google etkinliğinde Pixel 7 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihazlar, Tensor G2 adlı yeni işlemcilere sahip olacak.

Lansman öncesinde, Pixel 7 Pro Geekbench’te ortaya çıktı ve bize yeni işlemcinin performansı hakkında bir fikir verdi. Yonga seti, 1.80GHz taban frekansına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciyle geliyor. Çekirdeklerden ikisi maksimum 2,35 GHz saat hızına sahip ve kalan ikisi 2,85 GHz‘e kadar çıkabiliyor.

Görünüşe göre şirket, daha yüksek saat hızlarıyla iki Cortex-X1 çekirdeği, iki Cortex-A76 çekirdeği ve dört Cortex-A55 çekirdeğinin aynı kombinasyonunu kullanıyor. Yonga setinde, %20 performans artışı ve %20 artırılmış güç verimliliği sunması beklenen Mali-G710 adlı yeni bir GPU bulunuyor.

Karşılaştırma, Google Pixel 7 Pro‘nun tek çekirdekli testte 1068 puan ve Geekbench 5‘in çok çekirdekli testinde 2149 puan aldığını gösteriyor. Bunun dışında liste, cihazın 12 GB RAM’e sahip olduğunu ve Android 12‘de çalıştığını da ortaya çıkardı.