Google Pixel 7 Pro, Ön Siparişe Hazırlanıyor

Google, yakın zamanda küresel pazar için en yeni amiral gemisi Pixel 7 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Seri, yeni temel Pixel 7‘yi ve daha üst seviye Pixel 7 Pro modellerini içeriyor. Lansmanın 6 Ekim olarak belirlendiğine inanılıyor ve daha pahalı model için ön siparişler de aynı tarihte açılacak.

Bir tanıtım videosuna göre, yeni Pixel 7 Pro’nun 6 Ekim’den itibaren ön siparişe açılacak. Bu kayda değer bir haber gibi görünmese de, Apple gibi ön siparişleri genellikle erteleyen bazı üreticiler var. 7 Eylül’de iPhone 14 serisini duyurmuştu ancak ön siparişler 9 Eylül’de başlamamıştı. Google da gecikmeleriyle bilinen bir marka olduğundan bu haber son derece iyi.

Ayrıca, orijinal tanıtım videosu yalnızca Pixel 7 Pro‘ya özel olarak atıfta bulunuyor. Ancak Pixel 7 serisinin tamamının aynı tarih içerisinde ön siparişe açılacağına inanılıyor. Ancak, tüm detayları bilmek için 7 Eylül resmi duyurusunu beklememiz gerekecek.

Akıllı telefon üreticileri de en son lansmanlarını zaman zaman kademeli bir şekilde piyasaya sürdüklerinden, Pixel 7 modelinin piyasaya biraz daha sonra sunulabileceğini belirtelim.