Google Play Store Oyunları Windows 10 ve 11’e Geliyor

Bugün sizlere Google Play Store oyunlarının Windows 10 ve 11‘e geleceği hakkında biligi vereceğiz. Bu yılki Oyun Ödülleri sırasında, Google‘dan bir sözcü tarafından şaşırtıcı bir duyuru yapıldı Google Play Store bulunan oyunlar, gelecek yıldan itibaren Windows 10 ve 11‘de yerel destek alacak. Öte yandan, Microsoft‘un uygulamalarını Windows 11’in Microsoft Mağazasında listelemek için Amazon ile zaten bir ortaklığı olduğu göz önüne alındığında, Google’ın da devreye girmesi an meselesiydi.

Ancak Microsoft ve Amazon ortaklıklarını resmi olarak açıklarken, Google bunu kendi başına yapıyor gibi görünüyor. Sözcü fazla ayrıntıya girmedi, ancak oyunların Windows 10 ve 11’de geliştirilen bir Google uygulaması aracılığıyla kullanılabileceğini ve bir süreklilik duygusu olacağını söyledi.

Örneğin, Android telefonda bir oyuna başlayabilir ve dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Belirttiğimiz gibi, Google entegrasyon hakkında fazla bir şey açıklamadı ancak daha fazla bilginin yakında geleceğini söyledi. Bu çabaların diğer uygulama kategorilerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini ve tüm Google Play oyunlarının PC için mevcut olacağını umuluyor.

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