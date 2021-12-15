Ana SayfaİpucuGoogle Play Store Oyunları Windows 10 ve 11'e Geliyor

Google Play Store Oyunları Windows 10 ve 11’e Geliyor

Bugün sizlere Google Play Store oyunlarının Windows 10 ve 11'e geleceği hakkında biligi vereceğiz.

Mustafa

-

0
Google Play Store

Bugün sizlere Google Play Store oyunlarının Windows 10 ve 11‘e geleceği hakkında biligi vereceğiz. Bu yılki Oyun Ödülleri sırasında, Google‘dan bir sözcü tarafından şaşırtıcı bir duyuru yapıldı Google Play Store bulunan oyunlar, gelecek yıldan itibaren Windows 10 ve 11‘de yerel destek alacak. Öte yandan, Microsoft‘un uygulamalarını Windows 11’in Microsoft Mağazasında listelemek için Amazon ile zaten bir ortaklığı olduğu göz önüne alındığında, Google’ın da devreye girmesi an meselesiydi.

Ancak Microsoft ve Amazon ortaklıklarını resmi olarak açıklarken, Google bunu kendi başına yapıyor gibi görünüyor. Sözcü fazla ayrıntıya girmedi, ancak oyunların Windows 10 ve 11’de geliştirilen bir Google uygulaması aracılığıyla kullanılabileceğini ve bir süreklilik duygusu olacağını söyledi.

Örneğin, Android telefonda bir oyuna başlayabilir ve dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızda kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

google play store

Belirttiğimiz gibi, Google entegrasyon hakkında fazla bir şey açıklamadı ancak daha fazla bilginin yakında geleceğini söyledi. Bu çabaların diğer uygulama kategorilerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini ve tüm Google Play oyunlarının PC için mevcut olacağını umuluyor.

Ayrıca bkz: 2020’nin En Çarpıcı Android Uygulamaları

-- Reklam --
Önceki İçerikOppo Find N vS Samsung Galaxy Z Fold 3 Karşılaştırma
Teknolojik ürünleri incelediğimiz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Abole Ol

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.