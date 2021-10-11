Google TV, Çoklu Kullanıcı Desteği Sunacak!

Netflix’i açtığınızda, mevcut farklı profilleri gösteren bir giriş sayfasıyla karşılaşırsınız. Bu, Android TV (ve Google TV) kullanıcılarının uzun zamandır istediği oldukça güzel bir özellik. Google, kişiselleştirilmiş profillerin, yani çoklu kullanıcı desteğinin önümüzdeki aydan itibaren Google TV‘ye geleceğini söyledi.

Geçen yıl Google, birden fazla kullanıcı profili desteğinin gelecek en önemli özelliklerden biri olduğunu belirtmiş; ancak özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını söylememişti. Ancak o zamanlar, bu yılın Mart ayında kullanıcılara sunulmaya başlayan bir Çocuk Profili üzerinde çalıştığını göstermişti.

Google sözcüsü tarafından, bireysel profillerle çoklu kullanıcı desteğinin önümüzdeki ay; Chromecast Google TV ve TCL ve Google TV tarafından desteklenen; Sony TV’lerden itibaren sağlanacağı konusunda bilgilendirildiler.

Bireysel profiller, öneriler, izleme listeleri ve hatta Google Asistan yardımı kişiselleştirilmiş olacak. Google ayrıca indirilen uygulamaların ve kimlik bilgilerinin profiller arasında kullanılabileceğini de sözlerine ekledi. Android TV‘ye gelen profillerden söz edilmiyor.

Google, kişiselleştirilmiş profillerin yanı sıra, “göz atılabilir kartlar” adı verilen ayrı bir özellik de sunacak. Bunlar, TV boştayken görüntülenen küçük bilgi kartları da diyebiliriz. Kullanıcılar, fotoğraflara ve podcast’lere kısayolların yanı sıra haberler, hava durumu ve spor gibi kişiselleştirilmiş bilgileri de görebilecek.

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