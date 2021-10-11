Google herkesin ana haber kaynağı olmak istiyor

Haber kaynaklarını düşündüğümüzde bir çok kişinin aklına Twitter geliyor. Twitter bir çok son dakika haberine anında ulaşmanın en iyi yöntemlerinden birisi. Google artık Google Haberleri bölümüne Önemli Anlar (Big Moments) özelliği ekleyerek bunu değiştirmek istiyor.



Google haberleri aslında gözden kaçan gelişmeleri ve makaleleri okumak için güzel bir platform fakat son dakika haberlerini takip etmek için o kadar da iyi bir yer değil.



The Information’ın verdiği habere göre Google şirket içindeki bir takım sizi önemli son dakika gelişmelerinde Google’a yönlendirmek için bir takım özellikler üzerinde çalışıyor. Önemli Anlar özelliği son dakika haberlerine ek detaylar eklemeyi planlıyor.



The Information’dan gelen rapora göre Google güncel haberler için objektif bir platform olmayı istiyor. Bunun üzerine çalışan ekip silahlı saldırı haberlerini terörist saldırısı olarak lanse etme gibi konularda tartışmalar yapıyor.





Peki Önemli Anlar, Twitter ile karşılaştırıldığı zaman nasıl bir platform olarak gözüküyor? Twitter gerçek zamanlı bir sosyal medya olduğu için istediğiniz zaman etiket ve anahtar kelime aratarak istediğiniz haber kaynağına ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda ufakta olsa tanımadığınız bir kişinin konu hakkında kimsenin bilmediği bilgiyi paylaşmasına şahit olabiliyorsunuz.



İşte bütün bunları Google’ın eş zamanlı olarak yapması çok zor gözüküyor. Google Haberleri’nin Fransa ve Avustralya da çokca tarşılışması da işlerini hiç kolaylaştıracak gibi gözükmüyor.