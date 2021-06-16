Google Uygulamalar İçin Gelen 6 Yeni Özellik

Google Android uygulamalarına yeni özellikler sunuyor. Mesajlar, Gboard ve Erişilebilirlik uygulaması, Sesli Erişim gibi uygulamalar, Android Auto ve Android Deprem Uyarıları Sistemi ile birlikte listede yer alıyor. İşte Google’ın kullanıcılara sunduğu yeni özellikler…

Google Mesajlar – Yıldız Ekleme

Mesajlara yıldız ekleme özelliği WhatsApp’ta çok kullandığımız bir özellik ve eminim okuyucularımızın çoğu da bunu yapıyor. Artık bu özellik Google Mesajlar’a geliyor, böylece kullanıcılar gelen kutularında önemli mesajlara yıldız ekleyebilecek.

Özellik birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak ve kullanıma sunulduğunda, tek yapmanız gereken yıldız eklemek istediğiniz bir mesaja uzun süre basmak.

Gboard – Emoji Kitchen

Klavye uygulamaları, ilk sürümünden bu yana çok daha akıllı hale geldi. Sadece metinleri tahmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda emojiler ve çıkartmalar da önerebiliyorlar. Google’ın kendi klavye uygulaması olan Gboard, artık mesajınızın içeriğine göre Emejo Kitchen’dan emoji çıkartma önerebilecek.

Emoji Kitchen’ın ne olduğunu bilmeyenler için iki emojiyi tek bir yaratıcı çıkartmada birleştirmenizi sağlayan bir özellik olduğunu belirtelim. Örneğin, öpücük üfleyen bir palyaço elde etmek için palyaço emojisini bir öpücük emojisi ile birleştirebilirsiniz. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca mesajlarla çalışacak olan özellik, bugün beta kullanıcıları için mevcut olacak ve bu yaz daha sonra kararlı sürüme gelecek.

Hey Google

Bir sürü uygulamayı kontrol etmek için Hey Google komutunu kullanabilirsiniz ve Google bu özelliği Strava dahil daha fazla uygulamaya genişletiyor. Kullanıcılar, Google Asistan’dan Strava’daki bir metriği kontrol etmesini isteyebilecek.

Ses Erişimi

Voice Access, cihazlarını kontrol etmelerini sağlayan bir erişilebilirlik uygulamasıdır. Bakış Algılama ile uygulama, kullanıcının telefona bakıp bakmadığını, ne zaman çalışacağını söyleyebilir hale geldi. Google’ın eklediği bir diğer özellik, kullanıcının yalnızca şifreleri dikte etmesine değil, aynı zamanda uygulamadan bir alfabeyi büyük harf yapmasını istemesine ve ayrıca ‘&’ sembolü için ‘ve işareti’ gibi bir sembolün adını söylemesine olanak tanıyan gelişmiş şifre özelliği sunuyor.

Android Auto

Android Auto sahipleri karanlık bir mod seçebilecek, başlatıcıyı telefonlarından özelleştirebilecek ve bir uygulamaya atlamayı kolaylaştıran kaydırma çubuğuna A’dan Z’ye bir düğme ekledi.

Android Deprem Uyarıları

Depremleri algılamak için Android cihazlarda sensörler kullanan Android Deprem Uyarıları Sistemi artık Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Filipinler, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan dahil olmak üzere daha fazla ülkede kullanıma sunuluyor.