Google Yeni Chrome OS Flex’i Başlattı!

Google, Chrome OS Flex olarak adlandırılan ve artık erken erişim için kullanılabilen Chrome OS’un yeni bir sürümünü duyurdu. Arama motoru devinin bu yeni işletim sistemi, eski bilgisayarlarda ve Mac’lerde çalışacak.

Şirket, bu yeni işletim sistemi için işletmeleri ve okulları hedefliyor; ve “birkaç dakika içinde” kurulabileceğini iddia ediyor. Google, Chrome OS Flex’in 13 yıllık olan cihazlarda bile verimli bir şekilde çalışabileceğini söylüyor.

Google, Windows veya macOS’u; hafif bir işletim sistemi olan Chrome OS Flex ile değiştirerek eski sistemlerin yeniden canlandırılabileceğini de ekliyor. İlginç bir şekilde şirket, Chrome OS Flex’in Chrome OS ile aynı ilgiyi göreceğini söylüyor.

Aynı kod tabanından oluşturulduğu için Chromebook’ta bulunan; Chrome OS ile aynı görünecek ve hissettirecek de diyebiliriz. Ancak, bazı özelliklerin kullanımı donanıma bağlı olacak. Yani, her zaman açık Google Asistan ve Android akıllı telefon senkronizasyonu gibi bazı özellikler herkeste mevcut olmayacak.

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