Google Yeni Kapı Zilini Tanıttı – Tam 180 Dolar!

Google, kablolu bir bağlantıyla gelen ikinci nesil Nest Doorbell’i resmi olarak piyasaya sürdü. Pil ömrü veya Wi-Fi bağlantısı hakkında endişelenmek istemeyenlere yönelik bir ürün.

Yeni Google Nest Doorbell, dört renk seçeneğiyle geliyor: Kar, Keten, Kül ve Sarmaşık. Amerika Birleşik Devletleri’nde 180 dolar fiyatla satılıyor.

İkinci nesil kablolu Nest Doorbell, pille çalışan modele göre yaklaşık yüzde 30 daha küçük, bu da cihazı dar alanlara yerleştirmenin daha kolay olacağı anlamına geliyor.

Kameraya gelince, HDR sunuyor ve şirket, net görüntüler sağlamak için cihazın çeşitli koşullarda test edildiğini söylüyor. Akıllı telefon kameralarını derecelendirmesiyle tanınan DXOMark, bu yeni Nest Doorbell‘i test ettiği en iyi kapı zili kamerası olarak gösterdi.

Kamera, çerçevede görünen nesnenin türünü tanımlayabiliyor ve bir kişi, hayvan veya araç olup olmadığını biliyor; bu, kullanıcıların belirli tetikleyici türleri için uyarı almasını kolaylaştırarak, istenmeyen bildirimleri azaltıyor.

Aynı zamanda “konuş ve dinle” özelliği ile birlikte geliyor, bu da temelde iki yönlü iletişimi desteklediği anlamına geliyor. Ayrıca ziyaretçiler için önceden kaydedilmiş mesajların oynatılması seçeneği de var.

Depolama alanı kısmında cihaz, ses, hareket ve diğer etkinlikleri içeren önemli olayları bir saate kadar kaydedebiliyor. Ayrıca, her bir etkinlik için yaklaşık üç saatlik video geçmişi ve beş dakikaya kadar çekim saklayabiliyor. Kullanıcılar ayda 6 ABD doları karşılığında son 30 günlük video geçmişine erişebiliyor.