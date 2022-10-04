Google Haritalar’da bir konum veya yol tarifi nasıl paylaşılır?

İster en iyi bütçeli Android telefonlardan veya tabletlerden birini veya bir iOS cihazını kullanın, Google Haritalar yer bulmak, konumunuzu paylaşmak ve çevrimdışı görüntüleme için haritalar indirmek için en iyi çözümdür. Uygulama, on yıldan uzun bir süre önce piyasaya sürülmesinden bu yana, insanların gitmeleri gereken yere gitmelerine yardımcı olmaktan daha fazlasına evrildi. Google Haritalar, evinizin yolunu bulmaktan arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi takip etmeye kadar görevleri her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Kullanılan cihazdan bağımsız olarak, paylaşılan kişinin Google Haritalar’ı olduğu sürece, uygulamadan her şey paylaşılabilir. Bir sonraki konumlarına gitmeden önce mesaj uygulamaları veya sosyal medya aracılığıyla çeşitli konumları paylaşmanın yollarını arayan kullanıcılar için işte bazı ipuçları.

Mevcut bir konum nasıl paylaşılır

Bu adımları kullanarak, işaretlenmiş veya işaretlenmemiş mevcut herhangi bir konumu paylaşabilirsiniz. Alıcılara, o konumda onlar için Google Haritalar’ı açan bir bağlantı gönderilir.

Paylaşmak istediğiniz konuma dokunun. Ayrıca o noktayı paylaşmak için işaretlenmemiş herhangi bir konuma dokunup basılı tutabilirsiniz. Açılır pencerede Paylaş düğmesine dokunun. Bir telefon kişisiyle paylaşmak istiyorsanız, kişiyi buradan seçin. Daha fazla kişi görmek için sağa kaydırın. Belirli bir uygulama üzerinden paylaşmak istiyorsanız, paylaşabileceğiniz tüm uygulamaları görmek için Diğer’e dokunun.

Bir uygulamayı açmak için bir uygulamaya dokunun. Konum bağlantınız otomatik olarak doldurulur. Konumu manuel olarak kopyalamak için Kopyala’ya dokunun . Yerel Android cihazlarla paylaşmak için Yakındakilerle Paylaş’a dokunun

Konumunuzu nasıl paylaşabilirsiniz?

Konumları paylaşmak, statik konumlarla sınırlı değildir. Telefonunuzun konumunu da paylaşabilirsiniz. Bununla ilgili harika olan şey, sınırlı bir süre için ayarlayabilmenizdir; bu, arkadaşlarınızla bir akşam dışarı çıkıp ayrılacaksanız harikadır.

Sağ üst köşedeki profilinize dokunun. Konum paylaşımı’na dokunun.

Yeni Paylaş’a dokunun. Konumunuzu ne kadar süreyle paylaşmak istediğinizi seçin. Bir saatlik artışlarla veya manuel olarak kapatana kadar seçebilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz kişiye dokunun. Tüm kişilerinizi görmek için sağa kaydırabilirsiniz. Alternatif olarak, bir konum paylaşım bağlantısı göndermek için bir uygulama (kişiler çubuğunun altında bulunur) seçin.

Yol tarifi nasıl paylaşılır

Kişileriniz için uzun yol tarifi listeleri yazmanız gerekmez. Bunun yerine, onlara yollarını bulmak için Google Haritalar ile kullanabilecekleri bir yol tarifi bağlantısı gönderin.

Paylaşmak istediğiniz yönleri ayarlayın. Sağ üst köşedeki üç düğmeli menüye dokunun. Yol tariflerini paylaş’a dokunun. Bir telefon kişisiyle paylaşmak istiyorsanız, kişiyi buradan seçin. Daha fazla kişi görmek için sağa kaydırın. Belirli bir uygulama üzerinden paylaşmak istiyorsanız, paylaşabileceğiniz tüm uygulamaları görmek için Diğer’e dokunun. Bir uygulamayı açmak için bir uygulamaya dokunun. Konum bağlantınız otomatik olarak doldurulur. Konumu manuel olarak kopyalamak için Kopyala’ya veya yerel Android cihazlarla paylaşmak için Yakındakilerle Paylaş’a dokunun.

Gizli penceredeyken Google Haritalar’da konum ve yol tarifleri nasıl paylaşılır?

Aramalarınız ve konum geçmişiniz hakkında biraz daha ketum olmak istediğinizde, gizli moda geçin. Konumlar ve yol tarifleri, genellikle nasıl çalıştığına benzer şekilde paylaşılabilir. Ancak, gizli modda tam konumunuzu verebilirsiniz.

Google Haritalar’ı açın. Profil resminize dokunun. Gizli moda geçin. Mevcut konumunuzu temsil eden siyah noktaya dokunun. Artı Kodunu görmek için aşağı kaydırın. Konumu almak için Kodu Kopyala’ya dokunun.