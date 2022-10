Google’ın Android 12’ye getirdiği bu Material You widget’larına göz atın

Bugün Pixel sahipleri için nihayet kararlı bir yapı ile birçok kişi Material You‘yu ilk kez kendi telefonlarında deneyecek. Dinamik temalar, bu yıl Android için tek görsel geliştirme değil elbette. Şirketin widget’larının çoğu, Material You ile eşleşecek şekilde radikal bir şekilde yeniden tasarlandı ve Google, ne bekleyeceğine dair bir önizleme sunmak istiyor.

Telefonunuzda herhangi bir sayıda birinci taraf uygulaması kullanıyorsanız, ana ekranınız için seçebileceğiniz yepyeni bir widget yelpazesine sahip olmak üzeresiniz. Bunların birçoğunu ilk önizlemelerde gördük ve Android 12 kullanıyorsanız şu anda bunlardan bazılarına erişebilirsiniz. Gmail widget’ı ve yeni Haritalar kısayol paneli dahil diğerleri muhtemelen daha sonraki bir tarihte telefonlara ulaşacaktır.

Fotoğraflar, Hava Durumu ve Keep dahil olmak üzere hemen hemen her temel Google uygulaması burada görünür. Chrome da dahil olmak üzere diğer uygulamaların da tam güncelleme alıp almadığını görmek için beklemeye devam etmemiz gerekecek, ancak şu ana kadar Material You harika bir başlangıç yaptı. Görünüşe göre aylarca süren aktif beta testi gerçekten işe yarıyor.

Genel olarak, ana ekranınızı kaplayan tüm bu etkileşimli öğeler için Google’ın yeni tasarım felsefesi hakkında sevilecek çok şey var. Sadece bunların hepsi birbirine iyi uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm Android 12 ile iyi uyum sağlıyorlar. Duvar kağıdınız, uygulama simgeleriniz ve widget’larınız, temelde akıllı telefonlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen tek renkli bir deneyim oluşturmak için birbirleriyle çalışır.

Kendiniz için birkaç widget denemek istiyorsanız, Keep’in “Hızlı Yakalama” – “Quick Capture” paneli, YouTube Music’in vinil benzeri oynatıcısı ve saatlerin tamamı, halihazırda mevcut olan tekliflerden bazıları arasındadır.