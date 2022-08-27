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Google’ın Tensor 3 Yonga setine ait detaylar belli oluyor

Google'ın yeni nesil Tensor Yonga seti hakkında söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Ancak Samsung, Pixel 8 serisi akıllı telefonlar için gelecekteki başka bir çip üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca Exynos 1280'in halefi de iş başında görünüyor.

Ahmet Ekinler

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GalaxyClub‘dan gelen bir rapora göre, Google ve Samsung, gelecek yılki Pixel 8 serisine güç vermesi gereken üçüncü nesil bir Tensor Yonga seti üzerinde çalışıyor. Bir yandan, Google ve Samsung‘un ortak girişimleri üzerinde çalışmaya devam etmeleri şaşırtıcı değil, ancak diğer yandan, Google bir veya iki projeyi ilk kez öldürmüyor.

Ne de olsa, birinci nesil Tensor yonga seti, Qualcomm ve Apple’ın rekabeti ile tam olarak aynı seviyede değil. Ancak gelecekte işler değişebilir. Fakat Tensörün avantajı, Google’ın Yonga setini ihtiyaçlarına göre uyarlama özgürlüğüne sahip olmasıdır. Örneğin kamera AI yetenekleri oldukça etkileyici ve Pixel 6‘nın bazı gelişmiş özellikler sunmasına izin veriyor.

Aynı rapor, Samsung‘un şirketin bazı uygun fiyatlı akıllı telefonlarında kullanılan orta sınıf bir yonga olan Exynos 1280‘in halefi üzerinde çalıştığını da söylüyor.

Ne yazık ki, sızıntı ayrıntılara girmiyor, bu nedenle Tensor 3‘ün S5P9865 model numarası ve “Ripcurrent” kod adlı bir geliştirici panosunda test ediliyor olması dışında, elimizde başka bir bilgi bulunmuyor.

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KaynakGsmarena

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