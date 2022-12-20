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Google’ın Yeni Uygulaması, Doktorların El Yazısını Çözmeyi ve İlaç Hatalarını Azaltmayı Amaçlıyor

Google'ın, doktorların tıbbi reçetelerdeki el yazısından kaynaklanan hataların sayısını azaltmayı amaçlayan yeni bir uygulamayı test ettiği bildiriliyor. Bir rapora göre şu anda araştırma prototip aşamasında olan uygulama, kullanıcıların bir reçetenin fotoğrafını çekmesine veya fotoğraf kitaplığından yüklemesine olanak tanıyor.

Ayşen Sıla

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Yıllardır çok sayıda doktor ilaç reçetelerini o kadar hızlı yazdı ki hastaların yazdıklarını anlamaları zor olabiliyor. Bu, teknoloji şirketlerinin çözüm bulma çabalarına rağmen bir sorun olmaya devam ediyor. Google şimdi, doktorların el yazısını deşifre etmenin bir yolunu oluşturmak için eczacılarla iş birliği yaparak bu sorunu çözmeye çalışıyor.

Google’ın, doktorların tıbbi reçetelerdeki el yazısından kaynaklanan hataların sayısını azaltmayı amaçlayan yeni bir uygulamayı test ettiği bildiriliyor. Bir rapora göre şu anda araştırma prototip aşamasında olan uygulama, kullanıcıların bir reçetenin fotoğrafını çekmesine veya fotoğraf kitaplığından yüklemesine olanak tanıyor. Uygulama daha sonra görüntüyü işler ve reçetede yazan ilaçları gösteriyor.

Uygulamanın yardımcı bir teknoloji olarak kullanılması amaçlanmış. Bir Google yöneticisi, teknolojiyi şirketin yıllık Google konferansında gösterdi, ancak uygulamanın çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz bir karar verilmedi.

google

Tıbbi reçetelerdeki kötü el yazısı, ciddi farmasötik hatalara ve hatta kaza sonucu ölümlere yol açabiliyor. Tıp Enstitüsü’nün (IOM) bir raporu, eczacıların ve sağlık çalışanlarının özensiz el yazısını yanlış okuması sonucunda her yıl 1,5 milyon yanılgı meydana geldiğini tahmin ediyor. ABD’deki bazı eyaletler, bu hataları azaltmak amacıyla elektronik reçete sistemlerini uygulamaya koydu. Ülkemizde de elektronik reçete hız kesmeden yayılmaya devam ediyor.

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