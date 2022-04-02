GRT Coin Nedir? 2022 GRT Coin Geleceği

Günümüzde artık coin’lerin bir çok görevi bulunmakta bunlardan biri The Graph Coin, De-Fi ve Web3 ekosistemlerindeki uygulamalara güç kaynağı olarak tasarlanmış bir indeksleme protokolünün kripto paralarından biridir.

GRT Coin mühendislerden tarafından kurulmuştur 2020 yılında ise toplanan fon ile birlikte hayata geçirildi. 17 Aralık 2020’de kripto para piyasaya sürüldü. GRT, madenciliği yapılan bir para türü değildir. Ancak delegeler arasında yer alarak ödül token kazanma olanağına sahipsiniz.

Aslında GRT Coin kullanıcılarına ne vaat ediyor sorusunun cevabını açıklayacak olursak; GRT’nin bağlı olduğu protokol, blokzincir ağı ile uygulamalar arasında meydana gelen veri çekme problemlerini ortadan kaldırmayı hedefler ve hem ekonomik hem de kolay API’ların kullanılması için ortam yaratmayı sizlere vadeder. AAVE, Aragon, Uniswap, Balancer ve Synethix gibi De-Fi projeleri, Graph’in çözümlerini kullanmanıza yardımcı olur.

GRT Coin Geleceği

GRT Coin Yorum verilerine göre yatırımcılar ve uzmanlar ikiye ayrılmış durumdalar. Yatırımcılar, istikrarlı bir yükseliş ivmesinin zamanının geldiğini düşünürken söz konusu coin ile ilgili seyir onları destekler nitelikte değil.

GRT coin grafik verilerine göre, anlık değer Türk Lirası bazında 5,92 TL. Günün en yüksek değeri 7,22 TL iken, en düşük değer ise 5,64 bandında seyrediyor. İşlem hacmi son 1 günde %46,20’lik bir büyüme gösteriyor. GRT Coin listenin 85. Sırasında yer almakta.

GRT Nasıl Satın Alınır?

Kripto para yatırımı yapmak isteyenler için The Graph (GRT) nasıl alınır satılır sorusunun yanıtı sıklıkla merak edilmekte. Bunun için ya madencilik yapılır ya da bu işlemler özel olarak oluşturulmuş kripto para borsası kullanmanız gerekli.

Türkiye’de, Türk Lirası ile The Graph (GRT) satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir.

GRT Coin Fiyatı

1 GRT Coin Kaç Dolar; $0,531792 USD ’dir. Son 24 saatte 16.08% oranında değişti.

’dir. Son 24 saatte oranında değişti. 1 GRT Coin Kaç TL; ₺7,81 TRY olarak fiyatlandı. Son 24 saatte 16.08% değişim gördü.

Şunu da belirtelim GRT, bu zamana kadar en yüksek fiyatını 2,88 dolar ile 12 Şubat 2021’de gördü. Dolaşan arzı 1.245.666.867 GRT olan kripto paranın toplam arzı, 10.000.000.000 GRT’dir.

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