Xiaomi’nin üst segment cihazı Xiaomi 14T Pro’nun çıkış tarihi belli oldu. Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz Redmi K70 Ultra modelinin global versiyonu olarak piyasaya sürülecek olan 14T Pro, NBTC sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Güçlü performansıyla Xiaomi 14T Pro yakında geliyor, işte özellikleri.

Güçlü Performansıyla Xiaomi 14T Pro Yakında Geliyor, İşte Özellikleri!

Xiaomi’nin yeni modeli 14T Pro NBTC sertifikasyon sitesinde görüntülendi. Çin menşeli dev teknoloji şirketi Xiaomi, Redmi’nin K70 Ultra modelinde bazı değişiklikler yaparak küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Performans bakımından iddialı bir telefon olan 14T Pro, kısa zaman içinde kullanıcıyla buluşacak.

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Xiaomi daha önce piyasaya sunduğu 13T Pro ile büyük bir başarı yakalamıştı. Zira 13T Pro’nun da performans gücü taktire şayandı. Şimdi ise Xiaomi, 14T Pro ile daha güçlü bir performans sunmaya hazırlanıyor. Güçlü performansı ile ön plana çıkacak olan Xiaomi 14T Pro, Mediatek Dimensity 9300 Plus yonga seti ile gelecek. MediaTek’in en güçlü işlemcilerinden olan Dimensity 9300 Plus’ın yanı sıra cihazda 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM bulunmakta.

Depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar belleğe sahip olan amiral gemisi Xiaomi telefonun batarya kısmında ise 5000 mAh’lık bir pil yer almakta. 120 W hızlı şarj desteğine sahip olan 14T Pro, IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede toza ve suya karşı dayanıklı bir yapı ile geliyor.

32 MP Çözünürlüklü Selfie Kamerası

Xiaomi 14T Pro ekran tarafında da üst segment özelliklere sahip panel barındırıyor. 1,5K çözünürlük sunan OLED ekrana sahip olan 14T Pro, 144 Hz tazeleme hızı sunmakta. Kamera kısmına değinecek olursak 14T Pro’nun 32 MP’lik bir selfie kamerası ile geleceğini söyleyebiliriz. Xiaomi cihazın kamera özellikleri hakkında pek bir bilgi paylaşmadı ancak ana kamerasının 50 MP çözünürlüklü olacağı çıkan sızıntılar arasında.

Her ne kadar kamera özellikleri tam olarak deklare edilmese de 14T Pro kamerasının Redmi K70 Ultra kamerasından üstün, ayırt edici özelliklere sahip olacağı söylenmekte. Redmi K70 Ultra kameraları ise 50 MP ana kameranın yanı sıra 8 MP çözünürlüklü ve 2 MP çözünürlüklü yardımcı sensörleri olarak biliniyor. 14T Pro’nun sensörlerinden en az birinin bu değerlerden daha yüksek olacağı söylenebilir.

Xiaomi 14T Pro Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Redmi K70 Ultra Temmuz ayında tanıtılarak kullanıcıya sunulacak. Xiaomi 14T Pro’nun ise Ağustos ya da Eylül ayında tanıtılması ve kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Cihazın henüz tüm özellikleri açıklanmış değil. Xiaomi tarafından 14T Pro özellikleri açıklandığında biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.