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2019 yılında Vivo’nun alt markası olarak kurulan ve ardından bağımsız bir marka olarak yoluna devam eden iQOO, güçlü telefonları ile piyasayı şaşırtmaya devam ediyor. AnTuTu Nisan 2024 raporlarına göre en güçlü amiral gemisi ve orta seviye telefonları listesinde de ön plana çıkan iQOO, yeni telefonu ile piyasadaki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Gücüyle dikkat çeken iQOO Neo 9S Pro satışa çıktı. İşte iQOO yeni telefonu özellikleri ve fiyatı…

Gücüyle Dikkat Çeken iQOO Neo 9S Pro Satışa Çıktı

iQOO’nun yeni modeli Neo 9S Pro bir süredir sızıntılara konu oluyordu ve cihazın birtakım özellikleri duyulmuştu. iQOO amiral gemisi telefonunda uygun fiyat stratejisi ile yola çıktı. Bütçe dostu olmasının yanı sıra üst seviye özellikleri ile de dikkat çeken telefon akıllı telefon piyasasında sağlam yer edinecek gibi görünüyor. Peki iQOO Neo 9S Pro özellikleri nasıl, bakalım…

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Öncelikle iQOO Neo 9S Pro’nun Mediatek’in güçlü işlemciyle geldiğini aktaralım. Mediatek Dimensity 9300 Plus yonga seti barındıran cihaz performans odaklı bir telefon olarak tanıtıldı. 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile gelen cihaz 1 TB’a kadar da depolama alanı opsiyonları sunuyor. iQOO’nun yeni amiral gemisi telefonu batarya kısmında 5160 mAh’lık bir pil yer alıyor ve cihaz 120 W hızlı şarj desteğine sahip.

iQOO Neo 9s Pro Fiyatı Ne Kadar, Özellikleri Nasıl?

Cihazın ekran kısmında 6,78 inç büyüklüğünde, 144 Hz yenileme hızı ve 1260 x 2800 piksel çözünürlük sunan LTPO OLED panel yer almakta. Bunların yanı sıra ekranın boyut oranı ise 20:9. iQOO Neo 9S Pro’nun ön yüzünde 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunurken arka tarafta ise Sony IMX920 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve 50 MP ultra geniş açı kamera yer almakta.

iQOO Neo 9s Pro 4 farklı opsiyonla sunulmakta. Bu kapsamda RAM ve depolama alanı bakımından 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB/ 512 GB ve 16 GB / 1 TB’lık seçenekler mevcut. Söz konusu telefonların fiyatları ise sırası ile 373 dolar, 414 dolar, 456 dolar ve 511 dolar şeklinde. Telefonun özelliklerine bakıldığında fiyatları da oldukça uygun diyebiliriz. Pek çok kişinin erişebileceği fiyatlara bu özellikler, oldukça avantajlı denilebilir. iQOO’nun yeni telefonu özellikleri kısaca şu şekilde listelenebilir: