HarmonyOS 3.0 Eylül’de Geliyor – İlk Beta Gelecek Ay!

Huawei Harmony OS’nin üçüncü büyük sürümü; geçen yılın Ekim ayında duyruldu ve ilk geliştirici önizlemesi birkaç hafta sonra çıktı. Bununla birlikte, geliştirme biraz tıkandı. Bu nedenle kullanıma sunma takvimi gecikmek zorunda kaldı.

Yakın zamanda düzenlenen geliştirici inovasyon yarışmasından gelen; haberlere göre Harmony OS 3.0’ın kararlı sürümünün bu yılın Eylül ayında çıkması planlanıyor. Sürüm 2.0, Haziran ayında piyasaya çıktı. Eylül ortasına kadar zaten 100 milyon cihazlık bir kurulum tabanına sahipti.

Huawei bunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, Mayıs ayında bir beta sürümü gelecek. Yeni sürüm, kullanıcı arayüzünü değiştiriyor ve performansı artırıyor. Ancak işletim sisteminin görünümünde ve verdiği histe büyük değişiklikler beklememelisiniz.

Ayrıca Huawei, HarmonyOS 3.0’ı uygulamalar geliştirmek için; TypeScript veya JavaScript kullanarak HarmonyOS uygulamaları oluşturmaya yönelik bildirimsel; bir UI çerçevesi olan ArkUI’yi kısa süre önce piyasaya sürdü.