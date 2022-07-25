HarmonyOS 3’ün Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei’nin tescilli işletim sistemi HarmonyOS 3‘ün en son sürümü 27 Temmuz’da görücüye çıkacak. Yakında çıkacak olan lansman öncesinde bir Huawei yetkilisi; işletim sisteminin yeni arayüzünü ve özelliklerini gösteren bir video paylaştı.

Huawei Technologies’deki Tüketici BG CEO’su Richard Yu; bir kullanıcının cep telefonunun bir videosunu Weibo kolunda paylaştı ve HarmonyOS 3‘ün yeni tasarımını önceden ortaya koydu.

Bay Yu, HarmonyOS’un en son sürümünün yalnızca evrensel kart ve akıllı klasör gibi benzersiz özellikleri korumakla kalmayacağını ekledi. Aynı zamanda bunları bir sonraki seviyeye taşıyacağını söyledi. İşletim sisteminin yeni sürümü çok boyutta akıllı klasörün desteklenmesi için daha uygun bir deneyim getirecek.

HarmonyOS 3’teki evrensel kart özelliğinin çok fazla kişiselleştirmeye sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, aynı boyuttaki küçük bileşenlerin aynı anda birleştirilmesine izin vererek verimliliği ve kişiselleştirmeyi artırdılar.

Video, HarmonyOS 3 ile kullanıcıların masaüstü klasörünün boyutunu ayarlayabileceklerini gösteriyor. Bu aynı zamanda akıllı klasörlerin daha fazla boyutu destekleyeceği anlamına geliyor. Genel olarak, yeni güncellemenin düzen, güvenlik ve işlemler açısından önemli yükseltmeler getirmesi bekleniyor.