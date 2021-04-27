HarmonyOS İle Çalışan Huawei Router H6, Ön Siparişe Hazır!

İnternet bir zorunluluk haline geldiğinden, daha iyi bağlantı sağlamak için evde kullanım için yüksek teknolojili donanımlara odaklanma büyüdü. Buna paralel olarak Çinli teknoloji şirketi Huawei bugün yeni yönlendiricisi olan Huawei Router H6 için rezervasyon almaya başladığını duyurdu.

Wi-Fi 6+ teknolojisini destekleyen yönlendiricinin öne çıkan özelliği, şirketin kendi HarmonyOS işletim sistemini çalıştırmasından kaynaklanıyor. Bu sayede cihaz aynı zamanda Hauwei HongMeng Mesh + tak ve çalıştır moduyla yüksek hızlı ağ iletişimini de destekliyor.

Huawei Router H6 üç şey içeriyor. Bunlar ana yönlendirici, alt yönlendiricinin Standart sürümü ve alt yönlendiricinin Pro sürümünden oluşuyor. Şirket, ana yönlendiricinin altı adede kadar alt yönlendiriciyi desteklediğini söylüyor.

Yönlendirici, HiLink tek tuşla eşleşmeyi destekler ve uzaktan yönetim için Huawei Smart Life Uygulamasına bağlanabiliyor. Ayrıca cihazlar için QoS hız sınırını da destekliyor. Güvenlik için, Wi-Fi kaba kuvvet kırmayı, çizilmeyi önleyen ağı ve kamera kaçırmayı önleyen Huawei HomeSec TM koruması var.

Dahili olarak, cihaz 1.4GHz hızında çalışan ve 256MB RAM ve 256MB depolama alanı içeren Lingxiao dört çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. Ana yönlendiricide altı Gigabit Ethernet bağlantı noktası, bir Gigabit WAN bağlantı noktası ve bir Gigabit IPTV bağlantı noktası sunuyor.