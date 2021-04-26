Huawei Mate 40 Pro 4G, HarmonyOS İle Geliyor!

Geçtiğimiz hafta Huawei Mate 40 Pro 4G akıllı telefon Huawei Çin’in web sitesinde listelenmiş olarak bulundu. Liste, işletim sistemi, fiyatı ve kullanılabilirliği dışında akıllı telefonla ilgili her şeyi ortaya koydu. Resmi duyurunun öncesinde Mate 40 Pro 4G (NOH-AL00), Çin’in TENAA telekom otoritesinin veritabanında ortaya çıktı. Liste, Huawei’nin kendi HarmonyOS’uyla çalıştığını ortaya koyuyor.

Kesin olarak TENAA listesi, Mate 40 Pro 4G’nin en yeni HarmonyOS 2.0 ile donatıldığını belirtiyor. HongMengOS olarak da bilinen HarmonyOS, Huawei cihazları için tasarlanmış mikro çekirdek tabanlı bir işletim sistemi olarak çalışıyor. Ağustos 2019’da, yani ABD tarafından Huawei’ye bir ticaret yasağı konulduktan üç ay sonra duyruldu ve bu, Android’in resmi sürümünde Google hizmetlerine erişimin kaybedilmesine neden oldu.

HarmonyOS 2.0’ın Android ve iOS’a kıyasla benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunması bekleniyor. Mate 40 Pro 4G’nin ayrıca Huawei Mobile Services (HMS) ile donatılmış olarak gelmesi bekleniyor. Yakın tarihli bir rapor, Huawei’nin HarmonyOS’u bu yıl 300 milyon cihaza getirmeye çalıştığını iddia etti. Mate 40 Pro 4G, şirketin HarmonyOS’lu ilk telefonu olacak. Yeni MatePad Pro 2, Mate X2 4G ve P50 serilerinin de HarmonyOS 2.0 ile önceden yüklenmiş olarak gelmesi bekleniyor.

Özellikler açısından Huawei Mate 40 Pro 4G, 5G kardeşiyle aynı özelliklere sahip. 1344 x 2772 piksel çözünürlük sunan çift delikli bir 6,76 inç OLED ekran sunuyor. Kirin 9000 4G yonga seti ve 8 GB RAM tarafından destekleniyor. Telefonun 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. 4.400 mAh bataryası, 66W hızlı şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekliyor.

Mate 40 Pro 4G’nin arka kamera kurulumu, 50 megapiksellik bir ana kamera, ardından OIS’ye hazır 12 megapiel periskop telefoto kamera ve 20 megapiksel ultra geniş lens tarafından destekleniyor. Ön tarafta 13 megapiksellik bir selfie kamera ve bir ToF 3D lens bulunuyor.