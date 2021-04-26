Huawei Yeni Akıllı Telefonunuda Harmony OS Kullanacak!

Bilindiği üzere Huawei, Google ürünlerinden yasaklandığından beri çalkantılı dönemler yaşıyor. Ancak şirket bu çalkantılı durumdan kendi işletim sistem ve uygulama marketini geliştirerek çıkmaya çalışıyor. Şirket en son geçen yıl Mate 40 serisinde Android işletim sistemini kullanmıştı.

Bu modelden sonra şirket bütün cihazlarında artık Harmony OS kullanmaya başladı. Bugün ise şirketin bu yıl çıkarması beklenen yeni bir akıllı telefonu TENAA üzerinden göründü ve cihazın Harmony OS 2.0 kullanacağı bildiriliyor.





Mate 40 Pro‘ya çok benzeyen bu yeni modelin tasarım yapısı hemen hemen aynı durumda. Ancak TENAA‘da ortaya çıkan en önemli fark ise cihazın NOH-AL00 kod adı ile gelmesi oluyor. Bu kod adı cihazın Harmony OS 2.0 işletim sistemini kullanacağı anlamına geliyor. Bir diğer fark ise bu yeni modelin 5G bandında listelenmediği oluyor.





Cihaz yüksek olasılıkla 4G varyantı ile gelecek ve daha sonra 5G versiyonu çıkacak. Yeni modelin yonga seti henüz bilinmiyor olsa da daha önce sızdırılan bilgilere göre Kirin 9000 3.1 Ghz ile sunulacağı tahmin ediliyor. Şirketin bu yeni modelini resmi olarak Haziran ayında tanıtması bekleniyor. Ayrıca cihazın ülkemize gelip gelmeyeceğiz henüz bilinmiyor.