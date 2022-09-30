Hayalet Ekran Nedir? Nasıl Olur?

Teknolojideki gelişmeler sonucunda akıllı telefonların geldiği noktayı birkaç yıl önce hayal etmek bile olası değildir. Akıllı telefonların ekran boyutları ve kalitesi sürekli gelişmekle birlikte ekranlarda karşılaşılması olası sorunlar da çeşitlenmektedir. Akıllı telefonların kullanılmaya başladığı ilk yıllarda görünmeyen, son yıllarda ise sık rastlanan hayalet ekran bunlardan biridir. Telefonda hayalet ekran sorunu yaşıyorsanız endişelenmeyin, hayalet ekran çözümü olan bir sorundur. Ghost screen çözümü hakkında bilgi vermeden önce ghost screen nedir, hayalet ekran neden olur sorularının yanıtlarına göz atalım.

Hayalet ekran nedir sorusunun yanıtı akıllı telefonlarda hayalet ekran telefon ekranının arka planında farklı uygulamalara ait görüntülerin ya da parçaların silik bir şekilde görülmesi olarak verilebilir.

Ghost Screen Nedir?

Ghost screen olarak da bilinen hayalet ekran yoğun bir şekilde kullanılan uygulamalardan sonra görüntülerin ekranda silik bir şekilde belli olması olarak tanımlanabilir. Hayalet ekran sorunu farklı nedenlere bağlı olarak ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

Hayalet ekran telefonun ekranında aynı görüntünün gün içinde uzun saatler boyunca açık kalması sonucu oluşabilen bir sorundur. Diğer bir deyişle akıllı telefonların yoğun bir şekilde kullanılması halinde cihazın ekranında anlık olarak geçen görüntüler hayalet ekran sorunu yaşanmasına neden olmaz. Ancak cihazın ekranında uzun süre boyunca sürekli bir şekilde açık olan görüntüler cihazın ekranında silik bir şekilde görünerek telefonda hayalet ekran sorunu yaşanmasına yol açabilir.

Hayalet Ekran Nasıl Oluşur?

Hayalet ekran genellikle akıllı telefonlarda karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte yüksek ekran kalitesine sahip televizyon, laptop, akıllı saat gibi cihazlarda da karşımıza çıkmaktadır. Peki bu hayalet ekran nasıl oluşur?

Hayalet ekran aslında birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Günümüzde kullanılan akıllı cihazların ekran çözünürlüğü son derece yüksektir. Buna bağlı olarak ekran yoğun çalışma durumlarında çok daha fazla ısınır ve yorulur. Uzun saatler boyunca aynı uygulama çalıştığında cihazların ekranının ısınmasına bağlı olarak uygulamaların belirli bölümlerinde sürekli olarak gösterilen görüntülerin yansımaları yanık izi şeklinde görülmeye başlar. Uygulama kapatılsa bile ekranda yansımalar görülmeye devam eder.

Hayalet ekran yalnızca uygulamalar nedeniyle oluşmaz. Gün içinde uzun saatler boyunca kullanım yapıldığı durumlarda akıllı telefonların ekranlarında sürekli olarak bulunan cihaz klavyesi gibi görüntüler iz bırakabilir.

Hayalet ekran çözümü için kullanıcıların herhangi bir işlem yapması söz konusu değildir. Bu aşamada cihazın teknik servise gönderilmesi gerekir. Ancak hayalet ekran sorununun oluşmaması için birtakım noktalara dikkat edilerek önlem alınabilir.

Hayalet Ekran Çözümü Nedir?

Hayalet ekran sorunu yaşayan kullanıcılar cihazın ekranında oluşan silik görüntünün düzeyine ve rengin göre çeşitli yöntemler uygulayabilir, hayalet ekranın arka planda kalarak çok fazla dikkat çekmemesini sağlayabilir. Bunun yapılabilmesi için cihaz ayarlarında doğrudan ekran kontrastını değiştirmeye yarayan ayar açık olmalıdır. Cihazın ekran renkleri hayalet ekran olan bölgeye göre değiştirilerek söz onusu izlerin ekranda daha az belirgin olması sağlanabilir. Bazı durumlarda hayalet ekran sorununun daha az dikkat çekici bir hal alması için ekran parlaklığının düşürülmesi yeterli olabilir.

Hayalet ekran çözümü için ekran renklerini değiştirmek yeterli değildir. Çünkü ekranın parlaklığının, kontrast ya da renk yoğunluğunun değiştirilmesi geçisi sürelerle etki eden çözümlerdir. Ekran ayarları eski haline getirilince hayalet ekran sorunu yaşayan bölgelerdeki izler yeniden belirgin hale gelir.

Kalıcı olarak hayalet ekran çözümü cihazın ekran panelini değiştirmektir. Bu nedenle yapılması gereken cihazı yetkili servise götürmek ve ekran paneli değişimini yaptırmaktır. Hayalet ekran kullanıcı kaynaklı bir sorun olmadığından garanti kapsamında yer almaktadır.