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Akıllı telefon piyasasında rekabetten dolayı pazardaki telefon sayısında müthiş bir artış söz konusu. Bu durumda kullanıcının onlarca telefon arasından seçim yapması oldukça zor bir hale geldi. Bu aşamada akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu istatistikleri telefonlar hakkında net bilgiler verdiğinden, tercih yapmayı kolaylaştırıyor. Bu kapsamda hem uygun fiyatlı hem de güçlü telefon arayanlar için Haziran ayının en iyi fiyat performans telefonları açıklandı. İşte ayrıntılar…

Haziran Ayının En İyi Fiyat Performans Telefonları Açıklandı

Son dönemde akıllı telefon piyasasındaki rekabet oldukça arttı. Özellikle Çin menşeli markalar rekabetçi politikaları ile sektördeki pazar paylarını artırdılar. Her markanın her segmente göre pek çok telefonu bulunuyor ve dolayısıyla kullanıcı da tercih yapmakta zorlanıyor.

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İçeriğimizde özellikle; performansı yüksek fiyatı ise pahalı olmayan, giriş seviyesinden daha iyi ancak üst segment kadar da yüksek fiyatlı olmayan telefon arayanlar için bir liste bulunuyor. Orta segmentin en iyi telefonlarını açıklayan AnTuTu, telefon kıyaslama alanında en iyi platformlardan biri. Bu kapsamda Haziran ayına ilişkin fiyat – performans telefonları açıklandı.

Haziran ayı en iyi orta seviye telefonu OnePlus Ace 3V oldu. Listede daha çok Oneplus, realme, Redmi ve Oppo markalar yer almakta. AnTuTu performans testi sonucunda OnePlus Ace 3V 1 milyon 434 bin 328 puan aldı ve en iyi orta segment telefonu oldu. İkincilik 1379517 puanla Realme GT Neo6 SE’nin olurken üçüncü ise 1368954 puan alan Redmi K70E’nin oldu.

Listenin Birincisi ve İkincisi Snapdragon 7+ Gen 3 İşlemciden Gücünü Alıyor

Listenin birinci ve ikinci sırasındaki telefonların gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden aldıklarını belirtelim. Bunun yanı sıra OnePlus’ın bu telefonunun Tidal Architecture teknolojisi ile güçlendirilmiş olduğunu da ekleyelim. Tidal Architecture, yonga setinin performansını artırmaya yönelik OnePlus tarafından geliştirilen bir teknoloji.

En iyi fiyat performans telefonları listesine geçecek olursak:

OnePlus Ace 3V

Realme GT Neo6 SE

Redmi K70E

Realme GT Neo5 SE

Redmi Note 12 Turbo

OPPO Reno12

iQOO Z8

Redmi Note 12T Pro

OnePlus Ace Racing Edition

Telefon piyasasındaki çeşitlilik, cihaz satın alırken karar vermeyi güç hale getiriyor. Ancak AnTuTu akıllı telefon kıyaslama platformu her ay belirli özelliklere göre en iyi telefonlar listesi paylaşıyor. Örneğin en iyi performans odaklı telefonlar, en iyi giriş seviye telefonlar, en iyi üst seviye telefonlar, en hızlı telefonlar, en güçlü performansa sahip olan telefonlar ve benzeri gibi. Kısacası telefon satın almadan evvel AnTuTu kıyaslamalarından faydalanmakta yarar var.