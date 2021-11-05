Hediye Alınabilecek Akıllı Saatler

Bugün sizlere ailenize, yakın arkadaşlarınıza, sevdiklerinize hediye alınabilecek akıllı saatlerden bahsettik. Önerdiğimiz akıllı saatler şunlar;

Apple Watch SE

Akıllı saat, yoğun programlarını takip etmeye, sağlıklarını takip etmeye veya her 30 saniyede bir telefonuna bakmak zorunda kalmadan bağlantıda kalmaya çalışan herkes için harika bir hediyedir. Apple Wacth GD herhangi bir birinci zamanlayıcı için sağlam bir seçimdir çekirdeğin daha prime Serisi 7’nin özellikleri vardır, ancak maliyetleri önemli ölçüde daha az. Sevdikleriniz, iPhone uyarılarını ve mesajlarını bileğine alırken egzersizlerini takip etmek ve uyumak için kullanabilecek. Saat ayrıca düşüp düşmediğini algılar ve kullanıcının acil durumda iletişime geçeceği kişileri uyarır, ayrıca kullanıcıyı herhangi bir kalp atış hızı düzensizliği konusunda uyarır. Tabii ki, hiçbir akıllı saat bir doktorla görüşmenin yerini almaz, bu yüzden bunu bir teşhis aracından çok veri almanın bir yolu olarak düşünün.

Arkadaşınızın daha büyük bir ekrandan, daha uzun pil ömründen, EKG okumalarından ve her zaman açık ekrandan yararlanabileceğini düşünüyorsanız, 400 Dolarlık seri 7 daha iyi bir seçimdir. Ancak, bu ana farklılıkların prime değip değmeyeceğine karar vermeniz gerekecek.

Samsung Galaxy Watch 4

Google ülkesinde olanlar için pek çok seçenek var ve bunların en iyisi Galaxy Watch 4. Sezgisel bir yan kaydırma ara yüzü ve çok sayıda üçüncü taraf uygulama kitaplığı ile mükemmel sağlık takibini bir araya getiren, Samsung ve Google tarafından ortaklaşa tasarlanan yeni Wear OS‘yi çalıştırıyor. Bu, kullanıcının metinlerinize bileğinden yanıt verebileceği, taksi yolculukları veya paket siparişleriyle ilgili güncellemeler alabileceği, kalori alımını takip edebileceği veya favori uygulamaları aracılığıyla antrenmanlarını kaydedebileceği anlamına gelir. Fiziksel ve kas yapısına meraklı olanlar, Watch 4’ün vücut yağ tarama aracını da takdir edeceklerdir.

Alışveriş yaptığınız kişi daha klasik görünümlü bir saati tercih ediyorsa ve daha büyük bir cihaza aldırmıyorsa, Galaxy Watch 4 Classic‘i beğenilebilir. Kullanıcının widget’lar arasında hızlı ve kolay bir şekilde gezinmesini sağlayan dönen bir çerçeveye sahiptir ve çerçevedeki gravürler akıllı saate geleneksel bir görünüm kazandırır.

Fitbit Charge 5

Daha düşük profilli bir şey arayanlar Fitbit bandını tercih edecekler. Nispeten küçük boyutuna rağmen, Fitbit Charge 5 bir kalp atış hızı monitörü, yerleşik GPS ve bir elektrodermal aktivite (EDA) sensörü dahil olmak üzere bir ton donanım içerir. Hep birlikte, sevdiklerinizin nabzını, zindeliğini ve hatta stres seviyelerini izlemesine yardımcı olabilir. Fitbit ayrıca, derin, REM veya hafif uyku bölgelerine girip girmediklerini belirlemek için kardiyo okumalarını kullanan daha anlayışlı uyku günlüğü araçlarından birine sahiptir.

Şirket ayrıca, son modelin gri tonlamalı versiyonuna göre büyük bir gelişme olan Charge 5’te dokunmatik ekranını tam renkli yaptı. Bu, pil ömrünü azaltır, ancak Charge 5 hala yedi güne kadar dayanmayı başarır (yine de, ekran Her Zaman Açık olarak ayarlandığında bu ikiye düşer).

Fossil Gen 6

Bileğinde biraz daha modaya önem vermek isteyen Android akıllı saat kullanıcısı için Fossil Gen 6 değerli bir seçenek. Bunlar, şirketin yeni Wear OS‘yi ilk çalıştıran, ancak sağlık takibi için bazı özel saat yüzleri ve ince ayarlara sahip. Parlak, net 1,28 inç AMOLED ekranlara sahipler ve sürekli kalp atış hızı izlemenin yanı sıra bir kan oksijen sensörü sunuyorlar.

Pil ömrü her zaman akıllı saatlerin büyük bir eksikliği olmuştur ve Fossil, 6. Nesil’de hızlı şarj sunarak bunu telafi etmeye çalışıyor. saatlerinin yeniden açılmasını beklemek için çok uzun zaman harcarlar. Ve bu bir Fossil giyilebilir olduğu için sevdiklerinizin zevkine uygun pek çok çekici kayış ve kılıf seçeneği mevcut.

Withings Steel HR

Bazı sıkı saat meraklıları, akıllı saat pilleri bittiğinde onlara bakan siyah bir ayna fikrinden hoşlanmazlar, ancak yine de temel sağlık ölçümlerini takip edebilen bir saat isterler. Bu kişiler için Withings Steel HR çekici, çok yönlü bir üründür. Adım sayılarını ve küçük durum göstergelerini gösteren küçük yuvarlak siyah beyaz ekrana sahip geleneksel bir analog saat yüzüne sahiptir. Bir alt kadran, kullanıcının günlük hareket hedefine doğru ilerlemeyi gösterir ve koşucular, rotalarını haritalamak için saati telefonlarının GPS‘ine bağlayabilir.

Cihazın yerleşik kalp atış hızı ve kan oksijen sensörleri, kullanıcının kardiyo performansını ölçmesine yardımcı olur ve yüzücüler veya dalgıçlar, 50 metreye kadar su direncini takdir edeceklerdir. Hepsinden iyisi, bunun pili tüketen büyük bir ekranı olmadığından, şarjla 25 güne kadar dayanabilir.

Garmin Forerunner 55

Hayatınızda hardcore koşucu veya maratoncu, birisi varsa ona alınabilecek en güzel hediyelerden birisidir. Şirket, GPS ve kalp atış hızı monitörleri ile tanınır ve sporcular, koşu saatlerine bayılırlar. Forerunner 55 büyük bir cihaz olduğu için uzun ömürlü pil ile spor izleme özelliği ön plana çıkmaktadır. Kullanıcının solunumunu, kalp atış hızını, adım sayısını ve daha fazlasını izlerken iki haftaya kadar sürecek. Kullanıcı ayrıca saatte temel bildirimler, müzik çalma kontrolleri ve uygulamalar alabilir.

Ancak, yetenekli arkadaşınızı kazanacak olan saat sağlam spor özellikleridir. Bunlara kadans uyarıları, hız önerileri, tahmini bitiş zamanı ve toparlanma kılavuzları ile kapsamlı koşu koçluğu dahildir. Forerunner 55 ayrıca stres ve adet döngülerini takip eder ve kullanıcı kendini güvende hissetmediğinde acil durum iletişim araçları sunar.

Önerdiğimiz saatlerin fiyatları şu şekilde;

Apple Watch SE- 279$

Samsung Galaxy Watch 4- 250$

Fitbit Charge 5- 180$

Fossil Gen- 299$

Withings Steel HR- 180$

Garmin Forerunner 55- 199$

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