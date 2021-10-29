Helio G85 ve 4.500 mAh pil ile Gigaset GS5 resmiyet kazandı

Almanya merkezli akıllı telefon markası Gigaset Communications, GS5 adlı son telefonunu tanıttı. Şirket aslında Siemens’in eski bir bölümü ve geniş bir orta seviye ve sağlam akıllı telefon yelpazesine sahip.

GS5, gömme arka kameralara sahip ilginç bir kavisli tasarımla ve çok sık görmediğiniz bir şeyle geliyor – çıkarılabilir 4.500 mAh pil.

Telefon Almanya’da üretildi ve 16MP selfie kameralı 6,3 inç FHD+ su damlası çentikli ekrana sahip. MediaTek’in Helio G85 yonga setini 4GB RAM ve 128GB depolama ile birlikte kullanıyor. Arkada, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve LED flaşın yanında 48 MP ana kamera bulunuyor. Ayrıca kapasitif bir parmak izi tarayıcı da var.

Yazılım tarafında Android 11‘e sahip olursunuz ve Gigaset, ilerleyen günlerde Android 12’ye yükseltmeyi garanti ediyor. Telefonda ayrıca iki SIM ve bir microSD kart için üçlü yuva, NFC ve bir kulaklık girişi bulunur.

Gigaset GS5, koyu titanyum grisi ve açık mor renklerde gelir. Yaklaşık fiyatı ise 299€.