Ana Sayfa » Oyun Helldivers 2, God of War’ı Geçerek Steam’de En Çok Oynanan Oldu Oyun Helldivers 2, God of War’ı Geçerek Steam’de En Çok Oynanan Oldu Emine Emre 0 Görüntüleme

PlayStation oyunlarının Steam platformuna eklenmesi, bahse konu oyunun popülerliğini her zaman için artırmıştır. Helldivers 2 için de durum bundan farklı olmadı ve hatta oyun oldukça ilgi çekti diyebiliriz. PlayStation oyunları arasında aynı anda en çok oyuncu sayısına ulaşma bakımından, uzun zamandır zirvede olan God of War, Helldivers 2 tarafından tahtından edildi. PC ve PS5 kullanıcılarının en sevdiği yapımlardan biri olan Helldivers 2, God of War’ı geçerek Steam’de en çok oynanan oldu.

Helldivers 2, God of War’ı Geçerek Steam’de En Çok Oynanan Oldu

Steam platformunda Helldivers 2, 2018 yapımı God of War’ı geride bırakarak en çok oynanan PS oyunu olarak kayıtlara geçti. Gears of War ile Starfield oyunları arasında yer alan bir geçiş oyunu olarak tasvir edilen aksiyon oyunu Helldivers 2, özellikler PC ve PS5 oyuncuları arasında oldukça revaçta bir oyun. Bununla birlikte oyunun farklı platformlar arasında çapraz oynama özelliği de bulunuyor ve bu özellik oyunun en büyük artılarından biri olarak görülmekte.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

God of War serisinin yedinci oyunu olan God of War 2018, kısa bir zaman içerisinde PlayStation PC oyun listelerinde zirveye yerleşmişti. Ancak Helldivers 2 diğer oyunlar arasından sıyrılmayı ve ilgi çekmeyi başardı. Son derece olumlu yorumlar alan Helldivers 2, Steam kullanıcılarından da oldukça yüksek puanlar alıyor. Güncel olarak oyunun Steam’deki beğenilme oranı yüzde 93 seviyelerinde. Helldivers 2’nin çok oyunculu bir oyun olması aslında Steam’de en çok oynanan seviyesine çıkması bakımından dezavantaj ancak oyun büyük bir popülerlik ve başarı elde ederek zirveye çıkmış durumda.

Helldivers 2 Hakkında

Helldivers 2; Gears of War ile Starfield oyunları arasındaki kusursuz bir geçiş olarak tanımlanmakta. Platformlar arası çapraz oynama özelliğine sahip olan bu yapım hızlı bir tempoda oynanan üçüncü şahıs nişancı oyunu. Oyunda temel amaç galakside yer alan gezegenlere özgürlük getirmek için savaşmak, uzay böceklerini ortadan kaldırmak ve en nihayetinde çok eğlenmek.

8 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen bu kıymetli yapım, Arrowhead Game Studios tarafından geliştirilmiş ve SIE Worldwide Studios ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanmıştır. PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülen Helldivers 2 çok oyunculu moda sahiptir. Temelde Starship Troopers’ın yeniden yapımı olan Helldivers 2, Xbox kullanıcıları tarafından erişilebilir konumda değil.

Oyun severlere benzersiz bir oyun deneyimi vaat eden Helldivers 2 şu anda PC ve PS5 kullanıcıları için Steam’de mevcut. Çok oyunculu bir oyun olmasının da avantajlarını kullanan Helldivers 2 eğlenceyi ve aksiyonu bir arada sunuyor.