Electronic Arts Oyunlarda Devasa İndirim Yaptı – 30 Nisan

Battlefield 2042, UFC 4, Madden NFL 23, Need for Spee Heat gibi sevilen oyunların geliştiricisi olan Electronic Arts (EA) yapımları Steam, Epic Games gibi oyun dağıtım platformlarında satışa sunulmakta. Bunun yanı sıra EA kendi resmi web sitesinde de oyun satışı gerçekleştirmekte. Popüler oyunların yaratıcısı Electronic Arts oyunlarda devasa indirim yaptı (30 Nisan). İşte oyun severleri bekleyen indirimli fiyatlar…
Electronic Arts Oyunlarda Devasa İndirim Yaptı
Global çapta, geliştirdiği oyunlarla büyük beğeni toplayan Electronic Arts oyunlarını kendi sitesinde de satışa sunmakta. EA oyunlarını Steam ya da Epic Games yerine Electronic Arts resmi sitesinden satın almak isteyen oyun severler EA’nın güzel bir sürprizi ile karşılaşacaklar. Popüler, en sevilen oyunlarda büyük indirim yapan EA, yüzde 90’a varan indirim oranları ile dikkat çekiyor.
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EA resmi sitesinde bazı oyunlar yüzde 65 seviyelerinde bazı oyunlar ise yüzde 80 – 90 seviyelerinde indirim görmüş durumda. 30 Nisan Electronic Arts indirim kampanyası kapsamında popüler oyun Battlefield 2042 60 dolar seviyesinden 7,80 dolar seviyesine; EA SPORTS FC 24 ise 70 dolar seviyelerinden yaklaşık 14 dolar bandına inmiş durumda. Battlefield 2042 oyunu indirim oranı yüzde 87 iken popüler futbol oyunu ise yüzde 80 indirim görmüş durumda.
EA indirimi kapsamında, yaklaşık 70 dolar seviyelerinden satışa sunulan STAR WARS Jedi: Survivor, yüzde 55’lik indirim ile yaklaşık 31,5 dolar seviyesine inmiş durumda. Bir diğer taraftan sevilen aksiyon – macera oyunu It Takes Two ise 40 dolar seviyesinden yaklaşık 14 dolar gibi bir fiyata düşmüş durumda.
EA Kampanyasında İndirimli Oyunlar Hangileri?
Electronic Arts indirimi kapsamında fiyatı düşen bazı oyunlar ve indirim oranları aşağıdaki gibi listelenebilir:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 24
|69,99 dolar (2.271 TL)
|13,99 dolar (453 TL) (-80%)
|Battlefield 2042
|59,99 dolar (1.946 TL)
|7,79 dolar (252 TL) (-87%)
|Battlefield 5
|49,99 dolar (1.622 TL)
|7,49 dolar (250 TL) (-85%)
|Battlefield 4
|39,99 dolar (1.297 TL)
|5,99 dolar (195 TL) (-85%)
|Battlefield 1
|19,99 dolar (648 TL)
|4,99 dolar (162 TL) (-75%)
|Immortals of Aveum
|59,99 dolar (1.946 TL)
|20,99 dolar (680 TL) (-65%)
|Dead Space
|59,99 dolar (1.946 TL)
|20,99 dolar (680 TL) (-65%)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69,99 dolar (2.271 TL)
|31,49 dolar (1.021 TL) (-55%)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39,99 dolar (1.297 TL)
|3,99 dolar (130 TL) (-90%)
|Need for Speed Unbound
|69,99 dolar (2.271 TL)
|9,79 dolar (317 TL) (-86%)
|Need for Speed Heat
|59,99 dolar (1.946 TL)
|8,99 dolar (291 TL) (-85%)
|It Takes Two
|39,99 dolar (1.297 TL)
|13,99 dolar (453 TL) (-65%)
|Unravel Two
|19,99 dolar (648 TL)
|4,99 dolar (162 TL) (-75%)
|Titanfall 2
|19,99 dolar (648 TL)
|3,19 dolar (103 TL) (-84%)
|SimCity
|19,99 dolar (648 TL)
|4,99 dolar (162 TL) (-75%)
|Medal of Honor
|19,99 dolar (648 TL)
|4,99 dolar (162 TL) (-75%)
|Wild Hearts
|69,99 dolar (2.271 TL)
|24,49 dolar (794 TL) (-65%)