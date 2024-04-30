Electronic Arts Oyunlarda Devasa İndirim Yaptı – 30 Nisan

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Battlefield 2042, UFC 4, Madden NFL 23, Need for Spee Heat gibi sevilen oyunların geliştiricisi olan Electronic Arts (EA) yapımları Steam, Epic Games gibi oyun dağıtım platformlarında satışa sunulmakta. Bunun yanı sıra EA kendi resmi web sitesinde de oyun satışı gerçekleştirmekte. Popüler oyunların yaratıcısı Electronic Arts oyunlarda devasa indirim yaptı (30 Nisan). İşte oyun severleri bekleyen indirimli fiyatlar…

Electronic Arts Oyunlarda Devasa İndirim Yaptı

Global çapta, geliştirdiği oyunlarla büyük beğeni toplayan Electronic Arts oyunlarını kendi sitesinde de satışa sunmakta. EA oyunlarını Steam ya da Epic Games yerine Electronic Arts resmi sitesinden satın almak isteyen oyun severler EA’nın güzel bir sürprizi ile karşılaşacaklar. Popüler, en sevilen oyunlarda büyük indirim yapan EA, yüzde 90’a varan indirim oranları ile dikkat çekiyor.

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EA resmi sitesinde bazı oyunlar yüzde 65 seviyelerinde bazı oyunlar ise yüzde 80 – 90 seviyelerinde indirim görmüş durumda. 30 Nisan Electronic Arts indirim kampanyası kapsamında popüler oyun Battlefield 2042 60 dolar seviyesinden 7,80 dolar seviyesine; EA SPORTS FC 24 ise 70 dolar seviyelerinden yaklaşık 14 dolar bandına inmiş durumda. Battlefield 2042 oyunu indirim oranı yüzde 87 iken popüler futbol oyunu ise yüzde 80 indirim görmüş durumda.

EA indirimi kapsamında, yaklaşık 70 dolar seviyelerinden satışa sunulan STAR WARS Jedi: Survivor, yüzde 55’lik indirim ile yaklaşık 31,5 dolar seviyesine inmiş durumda. Bir diğer taraftan sevilen aksiyon – macera oyunu It Takes Two ise 40 dolar seviyesinden yaklaşık 14 dolar gibi bir fiyata düşmüş durumda.

EA Kampanyasında İndirimli Oyunlar Hangileri?

Electronic Arts indirimi kapsamında fiyatı düşen bazı oyunlar ve indirim oranları aşağıdaki gibi listelenebilir: